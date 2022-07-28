李芷婷熱吻騎男友照曝光！被酸「崩壞女星」她發長文開嗆
新生代歌手李芷婷擁有嘹亮好聲音，過去也憑著歌唱節目、cover許多熱門歌曲以及在不少節目上都能看見她的身影，讓她名氣大增。李芷婷在今年大方認愛饒舌歌手湯竣博（Jinbo），但日前卻自爆兩人交往及床事細節，引起網友正反兩派。昨（27）日她又曬出多張與男友的居家照，其中一張尺度大開，不避諱的在鏡頭前熱吻，被網友酸「真的崩壞」，她也不忍寫下長文反擊。
李芷婷昨（27）日在社群平台上傳一系列與Jinbo的情侶寫真，只見她穿著細肩背心，露出性感的小蠻腰，男友從後面環抱著她，看起來相當甜蜜，另外一張則是兩人各拿著一包零食，李芷婷忘情的吃著餅乾，依偎在Jinbo身旁，將日常模樣展現在大家面前。
但最讓人驚艷的是最後一張照片，從廚房用具中反射李芷婷與Jinbo的倒影，只見她坐在廚房的桌子上，大腿和雙手整個緊勾在對方身上，兩人忘情的親吻，畫面十分火辣，讓不少粉絲留言驚呼「好好看啦」、「很有電影感欸，差點認不出」、「廚房一樣可以很浪漫」、「芷婷超美」。
不過卻有另一派網友直言「一手好牌打到爛掉」、「這樣PO好嗎？」、「最後一張...」、「真是崩壞女星」，對此也讓李芷婷火大開嗆：「我拍藝術照都可以導向成崩壞，請問我在這張照片裡面，違反法律了嗎？我有露點妨害風俗了嗎？如果你不能接受喔的價值觀，覺得『李芷婷』只能維持18歲的模樣，那你可以選擇退追，謝謝你。」如此霸氣的反擊，也贏得網友支持。