PLG／本屆選秀大會共4輪　領航猿選中5人為6隊最多

P. LEAGUE+今(28)日於臺北文創會所Event Space舉辦第二屆選秀大會，本屆狀元由桃園領航猿選中來自政治大學的好手張鎮衙，而本屆領航猿球團共選了5人為各隊最多。 我是廣告 請繼續往下閱讀 由於鋼鐵人、國王和夢想家都已經交易掉自己今年的首輪籤，因此本屆選秀大會，這3隊只能在第二輪選人。今年首輪的選秀順序分別是領航猿、勇士、領航猿、領航猿、攻城獅、勇士。另外，聯盟在確認各隊華裔及外籍生球員的狀況後，攻城獅和容毅燊結束合約、鋼鐵人和戴瑞騰結束合約，因此本屆選秀領航猿、攻城獅及鋼鐵人有選擇外籍生球員的資格。本屆首輪領航猿選張鎮衙，富邦選陳范柏彥，領航猿選白曜誠，領航猿選丁恩迪，攻城獅選伊波卡，富邦選簡廷兆。第二輪領航猿選林子洧，鋼鐵人選張傑瑋，國王選李威廷，夢想家直接放棄，攻城獅選曾柏喻，富邦放棄。第三輪領航猿呂蔡瑜倫，鋼鐵人放棄，國王放棄，攻城獅放棄。第四輪領航猿也放棄，本屆選秀大會正式結束。足球／C羅想離開曼聯的決心未變 馬競部分球迷不歡迎他NBA／K湯降薪讓勇士解套？美媒：他最有可能做出犧牲NBA／勇士想要續簽Wiggins 但雙方談判目前無所進展NBA／勇士不打算開最大約續簽Green 並願承擔其離隊風險