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PLG／本屆選秀大會共4輪　領航猿選中5人為6隊最多

▲桃園領航猿總管陳信安。（圖／吳政紘攝）
▲桃園領航猿總管陳信安。（圖／吳政紘攝）

記者黃建霖/台北報導

2022-07-28 19:39:48

P. LEAGUE+今(28)日於臺北文創會所Event Space舉辦第二屆選秀大會，本屆狀元由桃園領航猿選中來自政治大學的好手張鎮衙，而本屆領航猿球團共選了5人為各隊最多。

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由於鋼鐵人、國王和夢想家都已經交易掉自己今年的首輪籤，因此本屆選秀大會，這3隊只能在第二輪選人。今年首輪的選秀順序分別是領航猿、勇士、領航猿、領航猿、攻城獅、勇士。

另外，聯盟在確認各隊華裔及外籍生球員的狀況後，攻城獅和容毅燊結束合約、鋼鐵人和戴瑞騰結束合約，因此本屆選秀領航猿、攻城獅及鋼鐵人有選擇外籍生球員的資格。

本屆首輪領航猿選張鎮衙，富邦選陳范柏彥，領航猿選白曜誠，領航猿選丁恩迪，攻城獅選伊波卡，富邦選簡廷兆。

第二輪領航猿選林子洧，鋼鐵人選張傑瑋，國王選李威廷，夢想家直接放棄，攻城獅選曾柏喻，富邦放棄。

第三輪領航猿呂蔡瑜倫，鋼鐵人放棄，國王放棄，攻城獅放棄。

第四輪領航猿也放棄，本屆選秀大會正式結束。

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