將遞補潘懷宗 陳賢蔚年底拚連任：別讓我成任期最短議員
新黨台北市議員潘懷宗利用4名人頭詐領「公費助理補助費」，北市議會今日表示，已收到行政院解職公文，潘溯及至7月20日判決之日解職，並由上屆士林北投選區的落選頭、民進黨籍陳賢蔚遞補議員席次。陳賢蔚今（28）日告訴《NOWnews今日新聞》記者，目前都還沒有接到通知，但如果有機會以議員身分替鄉親服務，不論天數都會很珍惜，而若遞補後，也會向鄉親訴求，在年底選舉給他一個完整4年，與未來可能當選的市長陳時中做更多，「不要讓我成為任期最短的議員」。
對於潘懷宗將解職，自己將遞補議員，陳賢蔚表示，如果有機會遞補上去，這也是選民對自己的託付，無論補上去是一天兩天或是幾個月，對於可以行使議員職務都是很重要的機會。自己進入吳思瑤團隊在地方服務已16年，會把握機會，提出對於市政的改進方案跟規劃。
陳賢蔚也說，目前還沒有接到相關通知，有機會就全力以赴，把握短短任期做好服務，提出對市政更好想像。他表示，現在是看守市府，未來會訴求選民在年底選舉再給自己完整4年落實想法，也希望下一屆市長是理念相近的陳時中，這樣大家可以一起攜手讓台北市更好 。
陳賢蔚說，自己本屆是落選頭，若順利遞補，年底競選的策略，是希望「不要再讓我只差一點點，也不要讓我變成任期最短的議員，期盼給我4年落實想法」。