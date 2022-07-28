綠批蔣萬安團隊為一帶一路成員 黃子哲批：不抹紅不會選
國民黨台北市長參選人蔣萬安近日公布競選團隊人事，但綠營批評立委費鴻泰、李德維和前立委周守訓，都擔任「台灣一帶一路經貿促進協會」的理事，蔣萬安競選辦公室今（28）日在國民黨部召開「民進黨貼蔣萬安紅標 ，卻縱容陳時中愛林彪！」記者會，蔣萬安發言人黃子哲強調，民進黨一貫的奧步就是抹紅，不會抹紅就不會選舉，這樣低級不入流的講法，一定會被選民唾棄，若民進黨要檢討蔣萬安輔選人事，不如先問問被檢方認定是天道盟的黃承國，更不用說民進黨北市長參選人陳時中還在新書中推崇毛澤東接班人林彪，現在陳時中是吹捧共產黨嗎？
國民黨文傳會副主委林家興表示，在民主台灣，很難想像會有參選人在書中推崇共產黨軍頭，而且竟然拿林彪來貶抑已故的前副總統陳誠，由此顯見「綠共不演了，和紅共合流」，「綠共、紅共一家親」。被陳時中貶抑的陳誠，對台灣的貢獻絕對要比林彪大得多，當年來台擔任行政院長、副總統，推動土地改革，規劃地方自治，三七五減租、耕者有其田，造福台灣很多民眾。
台北市議員徐巧芯指出，陳時中在書中針對疫苗問題只寫了3頁，並稱蔡政府積極引進疫苗，早一點安國人的心，但陳時中有誠實嗎？民進黨有沒有早一點引進疫苗，大家都知道，當初如果不是民進黨阻檔BNT疫苗進口，台灣民眾早就在第一波疫情來臨前就可以打完疫苗。
徐巧芯稱，民進黨新北市長參選人林佳龍曾指陳時中是仇恨值最高的參選人，如今要選舉了，陳時中整個人就變了樣，如果把現在的選舉架勢用在防疫，台北市民也不會面對過去兩波的防疫缺口，而陳時中批評台北市內湖區交通很亂，面對外界詢問解決方案時，卻反問怎麼來問一個市民？相較其他兩位台北市長參選人，陳時中的政策最「空」，他呼籲陳時中，如果提不出政見策，就請繼續擔任台北市民。