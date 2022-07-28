COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

猴痘口服抗病毒藥物昨晚抵台！供「這2類」確診個案使用

▲疾管署表示，猴痘口服抗病毒藥物已在27日晚間抵台。（圖／指揮中心）
▲疾管署表示，猴痘口服抗病毒藥物已在27日晚間抵台。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-28 14:08:022022-07-28 14:12:56

疾病管制署今(28)日表示，我國向國外採購之猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat，已於昨(27)日晚間運抵臺灣，將於完成通關及驗收程序後配撥該署各區管制中心。該藥物將由醫師評估治療效益與風險，充分告知病患並獲得同意後提出申請，經審核通過後提供重症及免疫低下確診個案使用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署指出，依據世界衛生組織(WHO)及歐洲疾病管制中心(ECDC)等單位之建議，大多數猴痘患者不需要特殊治療，以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。口服抗病毒藥物tecovirimat建議使用於猴痘確診且病情嚴重之病患免疫低下者。

▲猴痘抗病毒藥物（圖／指揮中心）
▲猴痘抗病毒藥物（圖／指揮中心）

疾管署說明，tecovirimat經歐洲藥品管理局(EMA)核准使用於治療正痘病毒屬之天花、猴痘及牛痘；美國食品藥物管理局(FDA)核准使用於治療天花，美國疾病管制與預防中心(CDC)專案核可使用於治療因猴痘病毒感染惡化為重症或有重症危險因子之高風險患者，以降低死亡機率。我國衛生福利部食品藥物管理署已於今年7月13日同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入。

疾管署強調，猴痘已於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，目前累計通報13例疑似病例，其中2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，餘11例已排除；另自 6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案之49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示(Alert)」。該署提醒，國人若前往該些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

世衛提高猴痘警戒！個案集中2州　周志浩曝3大點預防事項

WHO列猴痘為國際公共衛生緊急事件　疾管署提2作為應變

首例猴痘患者仍在醫院治療！莊人祥：接觸者皆無出現症狀

猴痘是什麼？得了會怎樣？WHO為何警示？一張圖看懂！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.17%22.83%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀