想做啥？俄前總統社群秀「未來地圖」 烏克蘭只剩一點點
俄羅斯攻打烏克蘭引發國際撻伐與制裁，但俄國前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）仍頻頻對基輔和歐美嗆聲，除了警告西方陣營不應試圖攻擊全球「最具核潛力」的國家以外，還警告北約別趁機觸碰克里米亞半島（Crimea）事務，以免成為第3次世界大戰開打的主要導火線。本月27日，梅德韋傑夫又在Telegram上貼出2張地圖，聲稱在「西方分析人士」眼裡，烏克蘭的未來版圖或許只會剩下首都基輔及其周邊地區，但並沒有說明他所謂的西方分析人士是誰。
根據《今日俄羅斯》（RT）報導，梅德韋傑夫先是在Telegram上公開了第1張地圖，顯示了烏克蘭2014年前的邊界線，其中包括克里米亞半島以及東部的頓內茨克、盧甘斯克地區，並打下：「在被精神藥物傷害的烏克蘭總統（澤倫斯基）的腦中，這就是體現烏克蘭光明未來的地圖。」
緊接著，梅德韋傑夫又秀出第2張地圖，聲稱：「西方分析人士認為，情況確實如此」，只見第2張地圖上，烏克蘭的領土只剩下基輔（Kiev）及其周邊地區，西部多個省分被劃給了波蘭（Poland）、西南部分別被匈牙利（Hungary）和羅馬尼亞（Romania）吞併，除此以外的所有地區，則都標註著「俄羅斯」（Russia）。
自2014年的烏克蘭革命，親俄總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）遭推翻後，俄羅斯便吞併了克里米亞半島，並舉行了併入俄羅斯的公投，但結果不被烏方所承認；同年5月，克里姆林宮支持的分離主義分子，佔領烏克蘭東部頓巴斯地區（頓內茨克和盧甘斯克所在地），一直在與烏克蘭軍隊作戰。
今年2月，俄國總統蒲亭在揮軍入侵烏克蘭前，公開承認前述2區為獨立的共和國，並要求烏克蘭正式宣布自己為中立國，而且永不會加入任何西方軍事集團。
面對俄軍猛烈進攻，烏克蘭政府一再拒絕任何領土讓步的可能性，堅稱會奪回屬於烏克蘭的土地，並至終擊敗俄軍。