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高雄船廠BA.5職場接觸者「定序BA.2」！羅一鈞曝可能來源

▲醫療應變組副組長羅一鈞，說明高雄船廠BA.5個案職場接觸者基因定序結果。（圖／指揮中心）
▲醫療應變組副組長羅一鈞，說明高雄船廠BA.5個案職場接觸者基因定序結果。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-07-28 14:46:00

台灣爆發本土BA.5案，第二起為一名高雄船廠員工，接觸者家人確診，經基因定序研判為家庭群聚，其職場接觸者定序結果今（28）日出爐，醫療應變組副組長羅一鈞表示，職場接觸者初次採檢有10名陽性，針對7人Ct值小於30的有送機因定序，結果有4人定序出BA.2，另3人因病毒量過低無法定序；第二次採檢另發現4人陽性，其中2人定序中。

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醫療應變組副組長羅一鈞說明，這4例個案的CT值為23~29之間，都驗出BA.2，也就是而非家庭群聚驗出的ba.5同個病毒株，而兩位同住家人確診，研判是BA.5家庭群聚，因此指標個案該員工自職場染疫機率低，初步看來傳染源為船廠或職場的可能性大幅降低，很可能是社區還有沒發現的感染源，擔心社區中有感染途徑跟傳染力發生。

羅一鈞提到，隨著大家感染人數下降，新的變異株在社區中，將可能會透過傳播慢慢取代主流的BA.2，將為下波8月中或下旬做風險評估，指揮中心也會持續監測、對全國進行抽樣，了解BA.5各區佔比，或是重症個案有無發現，來幫助對變異株後續發展做了解跟預判。

羅一鈞指出，依據定序結果，船廠的職場群聚和家庭群聚，看起來是兩個不同的事情，因為是不同病毒株，那高雄家庭群聚3人確診，跟北部之前公佈過高度疑似家庭群聚也是一個定序BA.5，這兩起看來都是在社區中有些不太確定，但是應該是一般性接觸而感染，顯示隨著國際疫情升溫，那先前邊境檢疫措施調整，確實會有BA.5進入社區，引起傳染鏈的進去，不過現在絕大部分本土個案，還是以先前流行BA.2為主，那適度疫調是幫助我們了解各區域不同地方驗出來傳播狀況，另外是了解有無特殊、大規模傳播途徑快速傳播可能。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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