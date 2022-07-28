高雄船廠BA.5職場接觸者「定序BA.2」！羅一鈞曝可能來源

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羅一鈞提到，隨著大家感染人數下降，新的變異株在社區中，將可能會透過傳播慢慢取代主流的BA.2，將為下波8月中或下旬做風險評估，指揮中心也會持續監測、對全國進行抽樣，了解BA.5各區佔比，或是重症個案有無發現，來幫助對變異株後續發展做了解跟預判。
羅一鈞指出，依據定序結果，船廠的職場群聚和家庭群聚，看起來是兩個不同的事情，因為是不同病毒株，那高雄家庭群聚3人確診，跟北部之前公佈過高度疑似家庭群聚也是一個定序BA.5，這兩起看來都是在社區中有些不太確定，但是應該是一般性接觸而感染，顯示隨著國際疫情升溫，那先前邊境檢疫措施調整，確實會有BA.5進入社區，引起傳染鏈的進去，不過現在絕大部分本土個案，還是以先前流行BA.2為主，那適度疫調是幫助我們了解各區域不同地方驗出來傳播狀況，另外是了解有無特殊、大規模傳播途徑快速傳播可能。（編輯：林莞茜）
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