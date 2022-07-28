黃土水作品山本悌二郎銅像返台　台日共譜歷史新頁

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山本悌二郎為出身佐渡市的政治家，曾擔任內閣農林大臣，也曾參與規劃台灣製糖株式會社（台糖前身）的設立並擔任社長，與台灣淵源深厚。
謝長廷表示，〈山本悌二郎銅像〉經駐日代表處、台灣文化中心及現居佐渡市的台灣舞蹈家若林素子積極促成，終於獲得佐渡市政府同意，將銅像送回高雄市；黃土水所創作的〈山本悌二郎銅像〉是象徵台日友好的珍貴禮物，本次能順利返鄉歸功於台日官方與民間的善意與熱情，對此向佐渡市長及市民表達感謝之意。
謝長廷說，7月23日在台灣屏東縣舉行二峰圳百年紀念活動，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、屏東縣長潘孟安都出席，非常盛大，「二峰」就是山本悌二郎的號，可見台日長年以來關係密切，親如一家，這都歸功於百年前先人播下的美好種子。
渡邊龍五表示，佐渡出身的山本悌二郎對於台灣的現代化有所貢獻，他感到十分光榮；本次經過對外公開徵求市民意見，最終順應民意促成佐渡的重要文化資產返台，包含著對台日未來友好發展與深入交流的期許，盼能藉此傳承給台日未來的世世代代，共同守護這份珍貴的歷史記憶。
文化部長李永得指出，文化部近年持續促成散落在海外的重要藝術資產返鄉，落實重建台灣藝術史的文化工程，繼2020年促成黃土水作品〈山本悌二郎胸像〉返台由國立台灣美術館進行修復及翻製，再接再厲推動〈山本悌二郎銅像〉返台，可謂尋回台灣文化記憶圖像的一塊重要拼圖。
台灣文化中心表示，未來銅像返台，由高雄市立美術館進行修復後，原件將保存於高雄市立美術館，並翻製1尊贈與佐渡市置於真野公園、1尊置於高雄市橋頭糖廠的銅像原址處、1尊則交由國立台灣美術館典藏。