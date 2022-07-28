論文羅生門　林志堅：期待大家用證據來說話

我是廣告 請繼續往下閱讀
林智堅日前大動作召開記者會，提出當時與指導教授陳明通溝通電郵往來、法院公證書，強調自己才是論文的原創者。今日林智堅表示，24日召開記者會時他提供相關資料和證據，經由法院公證提送學校的學倫會（學術倫理審定委員會）審查，再次強調，這些論文都是在老師的指導之下完成，絕無抄襲。
林智堅說明，台大國發所碩論是他在2014年參選新竹市長時，自己透過民調單位做的民調，所以是「題目在先」；2015年12月他的研究大綱已經形成，同時間余正煌還在做上一個計畫的口試，所以他的論文「大綱在先」；另外一個是「內容在先」，2016年2月1日指導教授把修正過的內容寄到他助理的信箱，這個他在記者會上也提供資料佐證說明。
林智堅說，論文事件從7月5號發展至今，外界都是拿著似是而非的資料對他做出不實的指控，他強調「我的論文絕無抄襲，並且是在老師的指導之下完成」，已經把相關的資料還有證據提送到台大的學倫會，希望學倫會能秉持學校的獨立性，公平公正的來做審定。
至於台大社科院院長蘇宏達是否有必要迴避審查？林智堅表示，台大學倫會應該是一個獨立、公正、公平的單位，他在第一時間已經把經過法院公證的相關資料、證據提送到學倫會，他由衷期盼，學倫會能夠釐清這些相關資料，在一個公平公正的情況下還他清白。
林智堅重申，他提供的資料是有經過法院認證的，「對於其他人的說法，我也很期待大家都是要用證據來說話。」