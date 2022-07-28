蔡其昌拜訪台中議會黨團　見20年前鮮肉照驚喊這3字

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蔡其昌30歲擔任台中縣民政局長，議員蕭隆澤秀出當年他與蔡其昌過年時一起「跳加官」的照片，蔡其昌驚喊「天阿～我好胖」！還問「這照片曝光後，會不會流失很多選票」？眾人哄堂大笑。
今天是定期會開議首日，各界關心台中槍案頻傳之際，市長盧秀燕腿傷開刀住院請假，批評者對請假時機有諸多揣測，藍營則指控綠營刻意抹黑。
蔡其昌被問及此事時，呼籲雙方支持者站在理性立場看選舉、專注政策與議題的交鋒，不要相互指責及猜疑，也希望盧秀燕保重自己身體。他強調「不管政治上怎麼競爭、意見如何不同，站在人性角度都應該互相關心。市長還是要以身體為重，等身體康復再來備詢。」
對於警察局長蔡蒼柏指肅槍專案的動作，是避免民代和媒體炒作「慶記之都」，黨團總召江肇國氣憤說，市府沒有展現拚治安的決心，檯面上啟動肅槍專案，背後卻說是應付行動，難道拚治安是用演的嗎？蔡其昌回應，把治安弄好、讓人民安心，才是為政的正道，蔡蒼柏不僅失言，想法更是離譜。
稍後議會開議，蕭隆澤要求議程增列治安專案報告。他透露潭子槍擊案死者是他的姪孫，「因為是自己親戚，我一直不便說什麼，忍耐很多天，卻看到警察局長講出這些話！」他以死者舅公身份，要求蔡蒼柏摸摸自己良心：「大家要的是真相、家屬求的是公道，身為警察局長卻將人命視如螻蟻，這麼冷血對嗎？」