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蔡其昌拜訪台中議會黨團　見20年前鮮肉照驚喊這3字

▲蔡其昌（後右一）30歲當民政局長「跳加官」的模樣曝光，本尊驚見舊照竟喊「我好胖」！（圖／台中市議員蕭隆澤提供，2022.07.28）
▲蔡其昌（後右一）30歲當民政局長「跳加官」的模樣曝光，本尊驚見舊照竟喊「我好胖」！（圖／台中市議員蕭隆澤提供，2022.07.28）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-28 15:47:25

民進黨台中市長參選人蔡其昌今（28日）拜訪市議會黨團，針對選戰策略溝通意見，議員蕭隆澤秀出20幾年前蔡其昌當台中縣民政局長時、與他一起「跳加官」的相片，蔡驚喊「我好胖」！蔡其昌也祝福請病假的市長盧秀燕保重身體，針對外界對盧「剛好生病」的負面批評，他主張無論政策與議題如何交鋒，都不需對健康狀況指責與猜疑。

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蔡其昌上午到台中市議會拜訪民進黨團，和議員們進行約20分鐘的閉門會議。蔡其昌表示，自己制定政策白皮書時，黨團提供大量建議，此行特別表達感謝。會中他聽取年底選戰意見，決定已開跑的百場市政說明會，將以市議員為主軸，讓市民了解「台中隊」的願景與行動力。

▲蔡其昌和議會民進黨團成員交換年底選戰的看法。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.28）
▲蔡其昌和議會民進黨團成員交換年底選戰的看法。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.28）
蔡其昌30歲擔任台中縣民政局長，議員蕭隆澤秀出當年他與蔡其昌過年時一起「跳加官」的照片，蔡其昌驚喊「天阿～我好胖」！還問「這照片曝光後，會不會流失很多選票」？眾人哄堂大笑。

今天是定期會開議首日，各界關心台中槍案頻傳之際，市長盧秀燕腿傷開刀住院請假，批評者對請假時機有諸多揣測，藍營則指控綠營刻意抹黑。

蔡其昌被問及此事時，呼籲雙方支持者站在理性立場看選舉、專注政策與議題的交鋒，不要相互指責及猜疑，也希望盧秀燕保重自己身體。他強調「不管政治上怎麼競爭、意見如何不同，站在人性角度都應該互相關心。市長還是要以身體為重，等身體康復再來備詢。」

對於警察局長蔡蒼柏指肅槍專案的動作，是避免民代和媒體炒作「慶記之都」，黨團總召江肇國氣憤說，市府沒有展現拚治安的決心，檯面上啟動肅槍專案，背後卻說是應付行動，難道拚治安是用演的嗎？蔡其昌回應，把治安弄好、讓人民安心，才是為政的正道，蔡蒼柏不僅失言，想法更是離譜。

▲蕭隆澤姪孫在街頭槍擊案枉死，他不滿警察局長蔡蒼柏冷血發言，在議會大喊蔡蒼柏下台。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.28）
▲蕭隆澤姪孫在街頭槍擊案枉死，他不滿警察局長蔡蒼柏冷血發言，在議會大喊蔡蒼柏下台。（圖／記者顏幸如攝，2022.07.28）
稍後議會開議，蕭隆澤要求議程增列治安專案報告。他透露潭子槍擊案死者是他的姪孫，「因為是自己親戚，我一直不便說什麼，忍耐很多天，卻看到警察局長講出這些話！」他以死者舅公身份，要求蔡蒼柏摸摸自己良心：「大家要的是真相、家屬求的是公道，身為警察局長卻將人命視如螻蟻，這麼冷血對嗎？」

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