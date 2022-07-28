柯志恩提城中城、恩恩案批媒體雙標　李雨蓁無法接受

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媒體再問這樣會不會對恩恩爸不公平？她說只是在凸顯事件當中如何處理，跟恩恩爸無關，大家不要再穿鑿附會講到那個部分，柯志恩認為，侯市長在處理恩恩案時已盡力表達關注，但是媒體罵他罵了兩個多月，相對於城中城事件，顯然大家的討論度並沒有如此，凸顯出報導的雙標；柯志恩並說，小時候大家也叫她恩恩，對恩恩事件她感同身受，對死者、恩恩爸表達最大的祝福。
對此李雨蓁表示，侯友宜市府多次隱瞞恩恩案的事實，讓恩恩爸疲於奔命，眼見已無法收拾才一句「責任由我承擔」，但案件至今仍未公布真相，空話一場。恩恩案不僅是新北市行政體系的疏漏，更凸顯出侯友宜想透過不究責來掩蓋真相，毫無檢討之意。
反觀城中城案，市府在第一時間就抵達現場，在事發一個月後提出相關調查報告、並且做出懲處、提出改善方案，陪伴家屬處理善後與安置，而城中城原址也將改建成公園，預計9月底完工。
李雨蓁認為，高市府誠實面對問題，並且負起災後重建的責任，更重要的是透由突發事件來檢視行政管理上的疏失、做出改善，柯志恩想貼上「雙標」的標籤來幫侯友宜護航，選擇透過城中城案以及恩恩案來做惡意的選舉操作，對於所有受害者及家屬來說都是二次傷害，沒有任何生命可以被放在天秤上做比較，所有追求真相的人更不應該被稱為「雙標」，請柯志恩向所有受害者家屬道歉！