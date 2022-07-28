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柯志恩提城中城、恩恩案批媒體雙標　李雨蓁無法接受

▲柯志恩認為民進黨的雙標是無庸置疑的。（圖／翻攝畫面）
▲柯志恩認為民進黨的雙標是無庸置疑的。（圖／翻攝畫面）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-07-28 15:42:22

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨（27）天晚上到鳳山舉辦見面會，台灣基進鳳山區議員參選人李雨蓁指出，柯志恩在過程中不斷提起城中城案，表示「是雙標，城中城死那麼多人都沒事，侯友宜一個恩恩事件，從頭被罵到尾罵了2個月」，痛批這種泯滅人性、惡意連結、不問是非的護航行為讓人無法接受。

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柯志恩競選行程今日走到大寮區，被媒體問到為何昨日提到城中城與恩恩案時表示，她只是想凸顯「雙標」，城中城的確是高雄人的痛，懲戒的層級她個人認為還不足以承擔這麼大的悲劇，像是台中發生大火時，民進黨還要求市長下台。

媒體再問這樣會不會對恩恩爸不公平？她說只是在凸顯事件當中如何處理，跟恩恩爸無關，大家不要再穿鑿附會講到那個部分，柯志恩認為，侯市長在處理恩恩案時已盡力表達關注，但是媒體罵他罵了兩個多月，相對於城中城事件，顯然大家的討論度並沒有如此，凸顯出報導的雙標；柯志恩並說，小時候大家也叫她恩恩，對恩恩事件她感同身受，對死者、恩恩爸表達最大的祝福。

▲李雨蓁認為，柯志恩透過城中城案以及恩恩案來做惡意的選舉操作，對於所有受害者及家屬來說都是二次傷害，所有追求真相的人更不應該被稱為「雙標」。（圖／翻攝畫面）
▲李雨蓁認為，柯志恩透過城中城案以及恩恩案來做惡意的選舉操作，對於所有受害者及家屬來說都是二次傷害，所有追求真相的人更不應該被稱為「雙標」。（圖／翻攝畫面）
對此李雨蓁表示，侯友宜市府多次隱瞞恩恩案的事實，讓恩恩爸疲於奔命，眼見已無法收拾才一句「責任由我承擔」，但案件至今仍未公布真相，空話一場。恩恩案不僅是新北市行政體系的疏漏，更凸顯出侯友宜想透過不究責來掩蓋真相，毫無檢討之意。

反觀城中城案，市府在第一時間就抵達現場，在事發一個月後提出相關調查報告、並且做出懲處、提出改善方案，陪伴家屬處理善後與安置，而城中城原址也將改建成公園，預計9月底完工。

李雨蓁認為，高市府誠實面對問題，並且負起災後重建的責任，更重要的是透由突發事件來檢視行政管理上的疏失、做出改善，柯志恩想貼上「雙標」的標籤來幫侯友宜護航，選擇透過城中城案以及恩恩案來做惡意的選舉操作，對於所有受害者及家屬來說都是二次傷害，沒有任何生命可以被放在天秤上做比較，所有追求真相的人更不應該被稱為「雙標」，請柯志恩向所有受害者家屬道歉！

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