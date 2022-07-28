美聯準會又升3碼　專家：下半年企業基本面將是關鍵

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為此，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，美國聯準會宣布升息後，美股走揚，亞洲股市則是小漲小跌，至於台股昨天走揚，今日開高走低，尾盤收跌。他認為，這表示聯準會的動作沒有出市場太大意外，一切都符合預期。
曾慶瑞指出，即便之前聯準會曾經有過鷹派的說法，且傳出9月份還會再升息3碼，但相關官員也指出將做動態的調整。而他認為，時序進入下半年，應該回歸看基本面，尤其是企業獲利這塊會特別重要，至於美國升息幅度與速度，顯示強勢美元還是會持續，在此之下，投資人選擇投資美元的部位是不錯的想法。
曾慶瑞強調，一般來講市場大多認為美國聯準會為壓抑高通膨，上半年升息會逐漸一次到位，再加上國際原物料、能源價格逐漸回落，因此下半年如果聯準會升息速度與幅度不要超乎預期的話，那麼市場就會比較平穩，這時企業基本面或獲利數字就顯得格外重要，會成為主宰大盤與個股表現的關鍵。
但曾慶瑞也提醒，畢竟還有些不確定因素，如俄烏戰事、產業景氣變化與一些經濟數字待公布，因此這時候建議投資人可以以防守型來做好自己的配置，來因應下半年的狀況。至於，美元持續強勢，台股資金會撤離嗎？他則認為，資金回流美國不是只有台灣，歐洲反而影響更甚，但這不影響市場看到台灣企業好的價值。