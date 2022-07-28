COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美聯準會又升3碼　專家：下半年企業基本面將是關鍵

▲美國聯準會（Fed）再度宣布升息3碼，專家認為，下半年投資人就得看企業基本面與獲利能力，將成為主宰大盤與個股表現的關鍵。圖為聯準會主席鮑爾。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯準會（Fed）再度宣布升息3碼，專家認為，下半年投資人就得看企業基本面與獲利能力，將成為主宰大盤與個股表現的關鍵。圖為聯準會主席鮑爾。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

2022-07-28 15:49:18

美國聯準會於今（28）日凌晨宣布，再升息3碼（75個基點），已是近期連續2次升息3碼，符合市場預期。專家指出，下半年若聯準會升息幅度與速度仍在預期內的話，投資人就得看企業基本面與獲利能力，將成為主宰大盤與個股表現的關鍵。至於強勢美元仍持續，台股資金會撤離嗎？專家則認為資金回流美國不是只有台灣，但這不影響市場看到台灣企業好的價值。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，這是聯準會自今（2022）年3月以來的第4次升息，在這之前，聯準會已分別在3月、5月及6月，各自升息1碼、2碼及3碼，加上這次再升息3碼，今年迄今已累計升息9碼，或2.25%。而美股四大指數則走揚，其中那斯達克與費城半導體指數大漲4%以上。

為此，花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，美國聯準會宣布升息後，美股走揚，亞洲股市則是小漲小跌，至於台股昨天走揚，今日開高走低，尾盤收跌。他認為，這表示聯準會的動作沒有出市場太大意外，一切都符合預期。

曾慶瑞指出，即便之前聯準會曾經有過鷹派的說法，且傳出9月份還會再升息3碼，但相關官員也指出將做動態的調整。而他認為，時序進入下半年，應該回歸看基本面，尤其是企業獲利這塊會特別重要，至於美國升息幅度與速度，顯示強勢美元還是會持續，在此之下，投資人選擇投資美元的部位是不錯的想法。

曾慶瑞強調，一般來講市場大多認為美國聯準會為壓抑高通膨，上半年升息會逐漸一次到位，再加上國際原物料、能源價格逐漸回落，因此下半年如果聯準會升息速度與幅度不要超乎預期的話，那麼市場就會比較平穩，這時企業基本面或獲利數字就顯得格外重要，會成為主宰大盤與個股表現的關鍵。

但曾慶瑞也提醒，畢竟還有些不確定因素，如俄烏戰事、產業景氣變化與一些經濟數字待公布，因此這時候建議投資人可以以防守型來做好自己的配置，來因應下半年的狀況。至於，美元持續強勢，台股資金會撤離嗎？他則認為，資金回流美國不是只有台灣，歐洲反而影響更甚，但這不影響市場看到台灣企業好的價值。

客戶轉單大立光？玉晶光澄清市場傳言　股價跌幅縮小

由盈轉虧！友達第2季EPS -0.59元　結束連7季獲利

萬五曇花一現！台股早盤漲百點　元宇宙續強、貨櫃綠油油

聯電Q2每股盈餘1.74元創高　毛利率衝至46.5%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.3%22.7%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀