鬼門開！命理師2招分辨「卡到陰」：這裡變青紫快到大廟

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簡少年解釋，卡陰其實不太會影響命運，但會大幅影響生活品質。至於該怎麼分辨有沒有卡到陰，可觀察兩個地方：山根及虎口。山根在兩眼之間，如果發現一個人的山根呈現青紫色，有點像是皮膚暗沉，代表有卡陰的徵兆，再檢查他的虎口，也同樣有青紫色的狀況，就代表真的已經卡到陰。
卡到陰的人在生活上，一般容易覺得腦子昏沉，晚上睡覺時做夢連連，外加胸悶氣短，短期來看問題不大，但長期下來因為陽氣不足，對身體狀況還是不太好。簡少年建議，如果有卡陰症狀的話，記得要多補補陽氣，比較不會累積成大問題。
一般要怎麼解決卡到陰？簡少年說，通常建議到大廟裡找法師幫忙念經處理，如果情況比較複雜，也比較好問神來看怎麼調解。簡少年特別推薦城隍廟，就像是「報警」的概念，如果私下找法師處理，都是屬於私了行為，但城隍爺是掌管陰陽間靈體事務的神，容易了解來龍去脈，不管是要報仇還是報恩，找城隍爺秉公處理就對了。生活上也要健康規律的作息，早睡早起、穩定運動、心情平靜，健康的生活可以大幅降低卡陰問題，整個人的陽氣越來越盛，就不容易遇到有的沒有。
至於風水部分的卡陰相對容易理解，只要常年沒有陽光，或是比較陰濕的地方都容易卡陰。因此要常常讓家裡保持乾燥，一有潮濕就要盡快解決。簡少年也提到，靈體都喜歡跟著和自己相像的人，如果一個人正氣浩然、一心向善，就不容易卡到陰，甚至連善神都會保護他，繼續為世間造福。但若一個人內心恨意很重，欲望很大，甚至嫉妒心很強，整天怨天尤人，就容易招惹不好的靈體跟隨，久而久之問題便會越滾越大。