COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

鬼門開！命理師2招分辨「卡到陰」：這裡變青紫快到大廟

▲農曆七月迎鬼門開，基隆老大公廟每年會有「起燈腳」儀式，點亮上千盞普渡公燈，為陰間好兄弟引領通往陽間的道路。（圖／基隆市文化局提供）
▲農曆七月迎鬼門開，基隆老大公廟每年會有「起燈腳」儀式，點亮上千盞普渡公燈，為陰間好兄弟引領通往陽間的道路。（圖／基隆市文化局提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-29 00:05:00

今（29）日起是農曆七月鬼門開，民眾最怕「卡到陰」，只要諸事不順、精神不佳、狀態不好，第一反應就會聯想是不是卡到了。命理看相風水師簡少年表示，可觀察山根、虎口這兩處，若都呈現青紫色，代表真的已經卡到陰，建議到大廟裡找法師幫忙念經處理。此外，常年沒有陽光或是比較陰濕的地方，都很容易卡到陰，一定要讓家裡經常保持乾燥，有潮濕問題應盡快解決。

我是廣告 請繼續往下閱讀
命理面相風水師簡少年著有《簡少年現代生活算命書》，書中提到經常有人問他：「我最近是不是卡到，不然怎麼諸事不順」、「最近渾渾噩噩，是不是卡到了」、「男友一直跟我吵架，是卡到陰嗎」，在鬼月不管遇到什麼事情，民眾都很容易跟「卡到陰」扯上關係，不過事實上卡到的人還真不少，畢竟現代人下班都很晚、晚上也不可能不出門。

▲「晚上拍照」容易鬼入鏡，這也是鬼月常見的禁忌之一，據說是因為鬼月晚上晚上陰氣較重，容易拍到「好兄弟」帶來厄運。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲農曆七月鬼門開，鬼月禁忌多，民間多認為深夜外出或到陰氣重的地方容易卡到陰。（示意圖／取自Pexels ）
簡少年解釋，卡陰其實不太會影響命運，但會大幅影響生活品質。至於該怎麼分辨有沒有卡到陰，可觀察兩個地方：山根及虎口。山根在兩眼之間，如果發現一個人的山根呈現青紫色，有點像是皮膚暗沉，代表有卡陰的徵兆，再檢查他的虎口，也同樣有青紫色的狀況，就代表真的已經卡到陰。

卡到陰的人在生活上，一般容易覺得腦子昏沉，晚上睡覺時做夢連連，外加胸悶氣短，短期來看問題不大，但長期下來因為陽氣不足，對身體狀況還是不太好。簡少年建議，如果有卡陰症狀的話，記得要多補補陽氣，比較不會累積成大問題。

一般要怎麼解決卡到陰？簡少年說，通常建議到大廟裡找法師幫忙念經處理，如果情況比較複雜，也比較好問神來看怎麼調解。簡少年特別推薦城隍廟，就像是「報警」的概念，如果私下找法師處理，都是屬於私了行為，但城隍爺是掌管陰陽間靈體事務的神，容易了解來龍去脈，不管是要報仇還是報恩，找城隍爺秉公處理就對了。生活上也要健康規律的作息，早睡早起、穩定運動、心情平靜，健康的生活可以大幅降低卡陰問題，整個人的陽氣越來越盛，就不容易遇到有的沒有。

至於風水部分的卡陰相對容易理解，只要常年沒有陽光，或是比較陰濕的地方都容易卡陰。因此要常常讓家裡保持乾燥，一有潮濕就要盡快解決。簡少年也提到，靈體都喜歡跟著和自己相像的人，如果一個人正氣浩然、一心向善，就不容易卡到陰，甚至連善神都會保護他，繼續為世間造福。但若一個人內心恨意很重，欲望很大，甚至嫉妒心很強，整天怨天尤人，就容易招惹不好的靈體跟隨，久而久之問題便會越滾越大。

▲命理看相風水師簡少年著有《簡少年現代生活算命書》。（圖／時報出版提供）
▲命理看相風水師簡少年著有《簡少年現代生活算命書》。（圖／時報出版提供）

 

周五鬼門開！後天起別這樣穿　「5服裝禁忌」容易卡到陰

全家「拿鐵、霜淇淋、酷繽沙」買1送1　7-11大美式買7送7

限5天！7-11冰淇淋買1送1　全家「胡椒白醬雪糕」近半價

7-11開賣七夕隨取卡！入手現賺50元　霞海城隍廟加持脫單

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.96%23.04%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀