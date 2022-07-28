不要「打折」市長 南市議員參選人爭取老人健保全額補助

台南市議會定期大會於今 (28) 日開議，台南市第一選區市議員參選人姚正玉一早偕同多位 65 歲以上長者向至議會向市長黃偉哲陳情。姚正玉表示，台南人口正在加速老化，但六都當中只有台南的老人還要繳健保費，民進黨在台南執政 30 年太「含慢」，應給 65 歲以上的老人健保費全額補助。姚正玉對黃偉哲喊話：不要「打折」市長。

我是廣告 請繼續往下閱讀

姚正玉說，據查市府送出的 112 年總預算還沒有完成審查，但市府就開記者會說「老人福利加碼」，更聲稱 65 歲至 79 歲的老人健保補助，每人 3000 元，但即使預算能如數通過，也只是萬元健保費的3折。

姚正玉指出， 65 歲以上長者每月 $826 健保費全額補助，這是年底國民黨台南市長和市議員參選人的共同政見。但是，民進黨市長黃偉哲在選舉壓力下提高老人健保費補助，不僅有排富條款，補助也有年齡級距差異，甚至 65 歲到 79 歲也只補助 $3000 。民進黨對老人福利吝嗇的版本，與國民黨提出的全額補助 $9912 差很大，但民進黨市政府在宣傳時還厚顏標榜說是福利「加碼」，實在很可笑。

姚正玉指出，六都只有台南老人還在繳健保費，反映兩個事實，其一，民進黨在台南執政多年，無力開源節流，市庫財政困窘；其二，在政策與資源分配上，都無法因應高齡化社會，台南老人的健康風險愈來愈高。

姚正玉表示，市長黃偉哲上任（ 2018 年底）至今，全市總人口數直直落， 2020 年底台南市還有 187 萬 4 千人，如今 2022 年 6 月剩 185 萬人； 2020 年底 65 歲以上人口數 30 萬 9 千人， 2022 年 6 月則增加至 32 萬 7 千多人，大溪北（白河、東山、後壁、新營柳營、鹽水）六區有 4 萬 2554 人，人口老化愈來愈嚴重。

現場長者氣憤表示，台南市民跟其他五都繳的稅金一樣，為什麼台南老人福利比其他五都差，這證明了民進黨台南市執政 30 年太「含慢」，不會持家、不會打算，台南老人福利矮人一大截，只是民進黨執政無能的冰山一角。