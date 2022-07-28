不要「打折」市長 南市議員參選人爭取老人健保全額補助

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姚正玉說，據查市府送出的112年總預算還沒有完成審查，但市府就開記者會說「老人福利加碼」，更聲稱65歲至79歲的老人健保補助，每人3000元，但即使預算能如數通過，也只是萬元健保費的3折。姚正玉指出，65歲以上長者每月$826健保費全額補助，這是年底國民黨台南市長和市議員參選人的共同政見。但是，民進黨市長黃偉哲在選舉壓力下提高老人健保費補助，不僅有排富條款，補助也有年齡級距差異，甚至65歲到79歲也只補助$3000。民進黨對老人福利吝嗇的版本，與國民黨提出的全額補助$9912差很大，但民進黨市政府在宣傳時還厚顏標榜說是福利「加碼」，實在很可笑。
姚正玉指出，六都只有台南老人還在繳健保費，反映兩個事實，其一，民進黨在台南執政多年，無力開源節流，市庫財政困窘；其二，在政策與資源分配上，都無法因應高齡化社會，台南老人的健康風險愈來愈高。姚正玉表示，市長黃偉哲上任（2018年底）至今，全市總人口數直直落，2020年底台南市還有187萬4千人，如今2022年6月剩185萬人；2020年底65歲以上人口數30萬9千人，2022年6月則增加至32萬7千多人，大溪北（白河、東山、後壁、新營柳營、鹽水）六區有4萬2554人，人口老化愈來愈嚴重。
現場長者氣憤表示，台南市民跟其他五都繳的稅金一樣，為什麼台南老人福利比其他五都差，這證明了民進黨台南市執政30年太「含慢」，不會持家、不會打算，台南老人福利矮人一大截，只是民進黨執政無能的冰山一角。
姚正玉和長者們希望議員不分黨派，為台南市老人爭取和其他五都一樣的基本福利，也呼籲大家支持國民黨市長和包括她在內的議員參選人，明年起換黨、換人持家，翻轉台南，就從台南長者和其他五都一樣免繳健保費開始。