史詩級崩盤將至？傳奇投資者羅傑斯示警：人生最慘的一次
俄烏戰爭牽動全球經濟，股市變化與通膨數據變化劇烈，不過對於「傳奇投資者」羅傑斯（Jim Rogers）來說那場人生中最慘的一次「史詩級崩盤」尚未出現，而他也警告這個經濟黑暗期可能一口氣持續30年，屆時許多股票股價會下跌7到9成，就算俄羅斯與烏克蘭達成和平協議，也難以阻止金融資產出現暴跌。
根據《商業內幕》（Business insider）報導，有「商品大王」之稱的投資人羅傑斯是美國金融大亨、金融巨鱷索羅斯（George Soros）的前商業合作夥伴，也是量子基金集團與索羅斯基金管理公司的聯合創辦人；在金融市場上打滾多年的羅傑斯日前表示，基於美國驚人的債務水準，全球將迎接更多的熊市。
羅傑斯表示，投資市場即將迎來更多的熊市，也就是許多股票將持續暴跌70%、80%甚至90%，只是不知道確切時間點，而這個經濟黑暗期可能持續30年，很多人會因此破產，羅傑斯建議投資人，如果不知道該怎麼辦，那就把錢存進銀行然後耐心等待；他認為，每年賺1%總比每年損失20%還要好，因為熊市到來將會導致股票市場巨大損失。
至於造成經濟混亂的俄烏戰爭若達成和平協議，那麼市場是否會出現反彈？羅傑斯認為，要是雙方真能停止戰爭，那麼石油、穀物等價格會下跌，股票則會上漲一段時間，受訪最後他也提到「我希望我足夠聰明，可以在股價回升時賣掉那筆股要，因為那可能是最後一次大反彈了。」