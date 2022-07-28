WBSC世界盃少棒錦標賽29號台南開賽 11國小將力爭冠軍

「 2021 第六屆 U-12 世界盃棒球錦標賽」將於明（ 29 ）日至 8 月 7 日，於台南市亞太國際棒球場舉行，台南市政府今舉行賽前記者會，由市長黃偉哲為這屆賽事揭開序幕，世界棒壘球總會執行長 Michael Schmidt 、中華棒球協會理事長辜仲諒、體育署參事葉丁鵬及多位民代也到場共襄盛舉，一同替中華隊好手加油。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今年賽事強手如雲，來自世界 11 支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非，各國將齊聚台南爭奪金盃，爭取世界少棒的最高榮譽。明 (29) 晚 6 點 30 分首戰將由中華隊將對戰巴拿馬，全國球迷將一起為中華隊加油。

▲(左起)台南市長黃偉哲、世界棒壘球總會執行長Michael Schmidt、中華棒球協會理事長辜仲諒一齊為賽事揭開序幕。（圖／記者林怡孜攝，2022,07,28）

黃偉哲指出，台南被視為重要的少棒發展地，自 2015 年承辦至今，台南已是第 4 度承辦賽事。而這屆賽事原訂於去年 7 月要舉行，因疫情影響延到今年辦理，台南市很高興能代表台灣主辦這項賽事，也成為國內疫情爆發後辦理的第一場國際賽事。感謝世界棒壘球總會、中華棒球協會鼎力相助，以及教育部、地方的全力支持，國人都非常期待中華小將有好成績，能發揮地主隊的優勢把冠軍獎盃留在台灣。希望藉著這場國際賽事，不僅讓孩子們學習到更好的技術，也能交到好朋友；同時也期盼將來能舉辦更多國際比賽，讓更多外國選手到台灣交流，大家共同創造善意的局面。

台南承辦世界少棒賽，最大的亮點，就是透過親善學校展現台南的熱情與古都的美，今年雖因疫情影響，取消接機及學生與外國小球員文化交流的互動活動，但各校學生仍透過手作別具台南特色的加油小物及伴手禮，今日也記者會也特別呈現手繪加油旗，為各個參賽國家獻上最誠摯的祝福。

▲中華隊小將於記者會中起身向大家揮手致意（圖／記者林怡孜攝，2022,07,28）