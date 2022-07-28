中市長照即時通APP 2.0版 新增「長照接送」優行功能

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如今又在衛生局團隊努力推動創新服務下，台中首創的「長照即時通APP」，擴充並整合長照交通接送預約服務功能，新增的「長照接送」，讓預約長照交通車方式更多元，還有貼心的提醒服務，預告交通車到達時間，減少等候，給予民眾更多貼心、便利服務，也讓台中成為長者樂活的幸福城市。
衛生福利部長期照顧司長祝健芳也表示，台中相比全國其它城市而言是相對年輕的城市，市府團隊非常努力推動長照，全國長照服務涵蓋率平均約67%，台中市已經超越全國的平均值，達70%以上，非常難得！今年衛福部補助相關服務超過65億元，讓台中長照服務數位化更完整，也希望透過「長照即時通APP 2.0版」，促進長輩健康，減輕照顧者負擔。
「動動手就能預約！」運用APP預約交通車接送看診的張爺爺表示，使用長照APP訂車很便利，可以減少站在外面等候的時間，交通車抵達時會有簡訊提醒該出門上車，實在很貼心。此外，家屬也能填寫備註注意事項，如請求司機協助開門、提醒拿藥等事項，可說是另類的長照小幫手。
衛生局表示，凡居住於台中市，65歲以上失能老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症者、領有身心障礙證明者，且經台中市長期照顧管理中心評估長照等級2級(含)以上者，皆可透過下載「台中市長照即時通APP」預約長照交通車，享有e指化便利的長照交通接送服務。