中市長照即時通APP 2.0版 新增「長照接送」優行功能

2 年前，台中市領先全國推出的「長照即時通A PP 」 功能再升級！副市長陳子敬今日主持啟動儀式表示，新登場的「長照即時通 APP 」 2.0 版，除了原有的服務項目，新增「長照接送」功能，家屬及個案可以透過 APP 預約長照交通車，申請流程更簡化透明，長照服務 e 化再提升。

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陳副市長表示，因應高齡社會到來，衛生局致力推動長照 2.0 政策，提升長照服務數位化服務，截至今年 7 月 27 日，長照即時通 APP 累計下載量已超過 2 萬 6,000 人。透過 APP 操作介面，可線上直接申請長照服務，讓銀髮族、失能者及家庭照顧者都能輕易查詢長照服務資訊，包括清楚知道申請長照服務進度、補助額度及剩餘額度等，利於有效運用長照服務，獲得很好口碑。

▲台中市推動的長照服務2.0版，給予民眾更多貼心、便利服務，也讓台中成為長者樂活的幸福城市。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.28)

如今又在衛生局團隊努力推動創新服務下，台中首創的「長照即時通 APP 」，擴充並整合長照交通接送預約服務功能，新增的「長照接送」，讓預約長照交通車方式更多元，還有貼心的提醒服務，預告交通車到達時間，減少等候，給予民眾更多貼心、便利服務，也讓台中成為長者樂活的幸福城市。

衛生福利部長期照顧司長祝健芳也表示，台中相比全國其它城市而言是相對年輕的城市，市府團隊非常努力推動長照，全國長照服務涵蓋率平均約 67% ，台中市已經超越全國的平均值，達 70% 以上，非常難得！今年衛福部補助相關服務超過 65 億元，讓台中長照服務數位化更完整，也希望透過「長照即時通 APP 2.0 版」，促進長輩健康，減輕照顧者負擔。

「動動手就能預約！」運 用 APP 預約交通車接送看診的張爺爺表示，使用長照 APP 訂車很便利，可以減少站在外面等候的時間，交通車抵達時會有簡訊提醒該出門上車，實在很貼心。此外，家屬也能填寫備註注意事項，如請求司機協助開門、提醒拿藥等事項，可說是另類的長照小幫手。