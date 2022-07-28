郁方得罪專家「主持棒飛了」 老公霸氣護妻：把他關起來
資深藝人郁方在演藝圈內擁有好人緣，素有國民好媳婦之稱，2006年嫁給斐儷珠寶總經理陳昱羲，婚姻幸福美滿，她今（28）日在社群平台曬恩愛，曝光老公甜蜜互動的對話，卻意外曝光主持生涯曾遇到絆腳石，讓粉絲直說不可思議，笑稱「你家老爺霸氣護妻」！
郁方透露，以前有朋友在電視台製作節目，提議找她當主持人，電視台也點頭贊成，但是另外一個主持搭檔是這方面的知名專家，這位專家認為她不適合，另外選用了一個主播取代，當時朋友覺得很奇怪，因為該專家堅持不要和郁方一起搭檔，還特別致電詢問郁方：「你認識這一位搭檔嗎？是不是有得罪過他？」
郁方表示，完全不認識該名專家，對方卻不願共事，這個工作當然也飛了，讓她百思不得其解。近日，該位專家因為某些罪名被判刑，新聞曝光後，老公陳昱羲問她說：「你是不是説這個人阻礙了你的工作？」、「我叫人把他關起來了！」讓郁方忍不住笑開懷。
這段逗趣對話，讓粉絲為她抱不平，更稱讚郁方老公「你家老爺還真幽默，霸氣護嬌妻」，留言區則展開解謎大作戰，紛紛猜測該名專家身分，最後有網友從新聞線索猜測該名人士曾任健康節目主持人、競選過議員，最近涉貪污被判刑，解開了真相，郁方也留下笑臉符號，似乎默認網友的話。