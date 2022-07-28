新竹棒球場爭議聲量連日飆 　學者：傷林智堅選情

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聲量第二高點則是出現在7月23日，共28,560筆討論。23日味全龍球星「大師兄」林智勝賽前練習踩空跌倒，一度痛苦倒地不起；外野草皮過硬、石頭滿地，造成富邦悍將林哲瑄外野撲接受傷，從硬體到安全，怒火止不息，逼得林智堅趕緊道歉滅火。
對於林智堅道歉說要扛責，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，林智堅的論述有盲點虛無飄渺，未必有實際效果，而且他已經請辭新竹市長，這回又說要扛責，認為林智堅「不在其位若謀其政，並無正當性」，另外針對新竹棒球場不少缺失，鈕則勳也認為如果是事後補強，為什麼不一次搞定，選民可能會覺得就是為了選舉。此外，鈕則勳更直言棒球恐比論文更傷林智堅選情，因為棒球是台灣人最在乎的球類運動，
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/07/22～2022/07/24）統計，「新竹棒球場」網路探索概念觀察分析，網友們針對「新竹棒球場」相關新聞，包括「蔡英文、柯文哲、王浩宇、不禮貎鄉民團」都被列入。
至於「新竹棒球場」近三天網路熱門關鍵字觀察分析，除了新竹、棒球場之外，包括「林智堅、球員、球迷、中華職棒」相關人都有上榜，至於場地缺失，像是「破洞、女廁、草皮、落漆、碎石、紅土」也都有被列入。