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桑達颱風問題不大！低壓帶還有擾動恐成颱　下週逼近台灣

▲目前位於琉磺島附近海面上的熱帶性低氣壓，最快今晚到明天就有機會增強為輕度颱風，後續雖不會直接影響台灣，但可能牽引整個大低壓帶靠近台灣陸地，明起天氣將有極大轉變。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲目前位於琉磺島附近海面上的熱帶性低氣壓，最快今晚到明天就有機會增強為輕度颱風，後續雖不會直接影響台灣，但可能牽引整個大低壓帶靠近台灣陸地，明起天氣將有極大轉變。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-07-28 17:44:18

位於硫磺島南南西方海面上的熱帶性低氣壓，預估最快今晚到明天（7/28~7/29）有機會增強為第五號颱風「桑達」，不過各國路徑預測都顯示，未來「準桑達颱風」會朝東海方向移動，並不會直接影響台灣陸地天氣，但要密切留意的是，目前在台灣東方海面上廣達1~2千公里的大低壓帶中，還有熱帶擾動持續發展中，從數值預報模式顯示，恐有擾動發展成熱帶性低氣壓或颱風，由於相對台灣陸地很接近，下週一（8/1）可能對台灣陸地帶來影響，整週天氣可能都不穩定，中央氣象局正密切關注中。

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▲目前大低壓帶中還有熱帶擾動正在發展，氣象局預估不排除有熱帶性低氣壓或颱風生成，由於距離台灣較近，下週恐影響天氣。 （圖／翻攝中央氣象局官網）
▲目前大低壓帶中還有熱帶擾動正在發展，氣象局預估不排除有熱帶性低氣壓或颱風生成，由於距離台灣較近，下週恐影響天氣。 （圖／翻攝中央氣象局官網）
氣象局預報員林定宜指出，隨著未來熱帶性低氣壓或桑達颱風往北移動過程，整個大低壓帶會被牽引接近台灣，從明（29）日開始到下週日（7/31）台灣附近水氣變多，由於風向轉為偏東北風，因此大台北、東北部及東部地區將轉為有局部短暫陣雨的天氣，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，而中南部地區清晨受到海陸風影響也有局部短暫陣雨。

至於氣溫方面，未來幾天各地高溫約攝氏32到35度，極端炎熱的情況可望稍微減緩一些。氣象局持續發布高溫資訊，明日中午前後花蓮縣縱谷，屏東縣、宜蘭縣、台東縣地區為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率。高雄市地區為黃色燈號，請民眾中午前後外出注意防曬，並多補充水分以免中暑。

氣象局表示，在台灣東方的大低壓帶中，還有些熱帶擾動正在發展，不排除在週末有機會慢慢發展成為熱帶性低氣壓甚至颱風。由於大低壓帶整體環流會逐漸往西靠近台灣，對於台灣陸地天氣勢必帶來影響，下週一到週四（8/1~8/4）全台各地都將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，並且有局部較大雨勢發生機率。未來熱帶擾動發展正密切觀察中，也提醒民眾要留意氣象局最新預測。

此外，氣象局也提醒，隨著大低壓帶接近影響，週六晚間到下週日（7/30~7/31）基隆北海岸、東半部沿海地區及馬祖容易有長浪出現，局部地區也可能出現8級強陣風，民眾前往海邊活動要注意安全。

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