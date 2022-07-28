手搖飲南霸天開放茶廠辦一日茶園體驗活動獲熱烈迴響

在疫情影響之下停辦 2 年的「茶之魔手一日茶園體驗活動」，昨(27)日在眾人殷切盼望下再次舉辦，首團由台南「翼杰教育機構」六 60 位大小朋友拔得頭籌。參與著頂著豔陽高照的天氣，裝扮成採茶姑娘穿梭於茶園間，並體驗傳統手工茶葉製程，活動中笑聲此起彼落好不熱鬧。

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2 年前由手搖飲南霸天「茶之魔手」所舉辦的一日茶園體驗活動，因活動內容活潑有趣且互動性高，深受粉絲喜愛，並獲得熱烈迴響，卻因近 2 年疫情停辦，現今適逢暑假期間，再加上疫情趨緩，茶之魔手首次特允接受翼杰教育機構申請，為機構 60 餘位大小朋友復辦體驗活動，等待近 2 年的小朋友們得知活動申請通過，大聲疾呼太期待了，內心皆興奮不已。

活動當日，除讓大小朋友在自有契作茶園裡裝扮成採茶姑娘體驗手採茶外，更開放獲行政院農糧署認證的五星級製茶廠 - 「茶之魔手製茶二廠」免費參觀，讓參與的小朋友們能夠完整了解專業的製茶流程。此外，魔手還精心安排許多如：傳統手工揉茶、茶葉乾燥、精緻焙茶、 DIY 手作茶包等課程，讓機構學員們透過一關關不同的體驗活動能夠更加了解茶葉文化。此次限定專場的體驗活動完全免費，活動導覽解說全程更由董事長王賢明親力親為，將 20 幾年來所研究的製茶技術分享給大家。中午用餐時間魔手特別提供古早味茶農餐盒，懷舊風味的蕃薯飯及爌肉，讓現場的大小朋友們免費享用。

▲台南「翼杰教育機構」的小朋友體驗手工揉茶（圖／茶之魔手提供）