▲ 裕隆集團 24 年長期守護清潔臨時工職工安全

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裕隆集團自 1998 年起，每年為臺北市政府環保局市民臨時工投保「僱主補償契約責任險」，迄今已有 24 年不曾間斷。裕隆汽車與裕隆日產今年捐贈 100 萬元保險金的納保範圍包含市民臨時工、短期就業臨時人員，預估約有 1,400 位臨時工可受惠，納保對象如於執勤中死亡將給付 100 萬元，非因公意外死亡者亦可領到 40 萬元保險金。根據台北市環保局統計，累計保障約 3 萬 3 千位臨時清潔工，其中 12 人不幸意外身故、3 人意外殘疾、400 多人意外受傷，皆已順利獲得理賠與援助，總理賠金額已超過新台幣 1,413 萬元。
此外，裕隆集團旗下新安東京海上產險，承接臺北市政府環保局市民臨時工「僱主補償契約責任險」，同時為提升環保局清潔臨時工晨間作業安全，新安東京海上產險自 2017 年起陸續捐贈反光背心 1,200 件及反光雨衣 800 件；今（2022）年，體恤清潔隊面對氣候變遷影響，日間還必須在烈陽高照下工作，今年更貼心捐贈防曬反光袖套 1,256 雙，提供第一線市民臨時工在執勤任務中日曬防護，以及提升晨間掃路作業時反光警示，加強市民清潔工晨間作業安全性，降低交通事故風險。