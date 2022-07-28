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支持台灣棒球發展！歐力士租車 CSR 永續行動展開

▲ 支持台灣棒球發展！歐力士租車 CSR 永續行動展開
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2GameSome - 有車賞

2022-07-28 18:25:00

歐力士租車今日（7/28）分享近期 CSR 永續行動成果，包含自今年 4 月起支持樂天桃猿隊賽事、及 7 月份前進臺東、南投偏鄉少棒隊進行探訪，並提供球隊需要的球衣及球帽。

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歐力士集團幫助兒童與青少年打開視野

歐力士集團在企業社會責任領域，歐力士租車期望能貢獻一己之力培養更多社會的未來棟樑，幫助兒童及青少年打開視野，提升在運動、音樂、及藝術領域的能力。此外，歐力士日本母公司則是透過長期支持歐力士猛牛隊，有鑒於此，歐力士台灣團隊承襲日本母公司對於棒球的支持，今年也首次在台灣投身支持棒球運動發展，不僅贊助樂天桃猿棒球賽事，也深入偏鄉幫助在地學校棒球隊，提供關鍵的訓練物資支援協助，並計畫長期耕耘與幫助台灣偏鄉青少棒有更好的發展機會。

歐力士租車將熱情與社會回饋

今年歐力士租車的CSR永續行動【愛．滿壘】的理念，以「棒球跑壘」概念傳達歐力士租車對社會善的循環，並結合交通運輸元素，一壘接一壘、一棒接一棒，將積極正面的能量、以及對社會的回饋傳遞下去。

此次偏鄉探訪與捐贈行動選在位處物資缺乏的偏鄉中學 – 南投中興國中及臺東體中，相比資源較充沛的學校，偏鄉學校的棒球隊除了訓練運動員之外，還同時具備了課輔照顧的功能，某些家庭失能、或經濟弱勢的家長們，選擇將孩子送往球隊，也因此偏鄉棒球隊通常肩負起訓練外的課業督促與生活照顧的責任，盡可能幫助弱勢青少年們透過棒球運動找到自信心，且課後生活得到照顧。

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2022-07-20-2022-08-01
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

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