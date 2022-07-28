▲ 2023 Lexus Design Award 全球設計大賞徵件啟動

我是廣告 請繼續往下閱讀
「設計，讓世界更美好。」是 LDA 不變的初衷，2023 LDA 延續「Design for a Better Tomorrow 設計更美好的明天」的主旨，鼓勵設計師在保有別出心裁原創性的同時，考量使用者體驗與社會需求，設計出能造福世界、提升每個人幸福感的創新設計。
為鼓勵新銳設計師，2023 LDA 將於全球徵件中遴選出 4 件優勝作品，參加長達 3 個月的專屬 Mentoring Workshop，由國際知名的設計界大師親自指導製作設計原型，並享有最高 300 萬日圓的原型研發經費，作品更將透過媒體與 Lexus Global 頻道獲得全球曝光。
為了支持台灣設計躍上國際舞台，Lexus 台灣特別舉辦《LDA 大師觀點》免費線上講座，邀請「桔禾創意整合」－張漢寧執行長、「浩漢設計」－林炳昕總監，採用以「以人為本的包容性設計」為題，精闢剖析獲獎作品，並分享個人創作理念鼓勵參加者，以對談形式撞擊新鮮想法，藉以擴展視野，發揮台灣設計潛力。台灣區活動更加入《LDA Taiwan Workshop》一同助力，特聘多位設計名校老師指導，包括元智大學藝術與設計學系副教授－阮慶岳、國立臺中教育大學美術學系專任教授－康敏嵐、南臺科技大學專技副教授－張家誠，與國立高雄師範大學科技學院工業設計學系教授－陳俊智等具有豐富經驗的名師，為參加者研討及檢視設計脈絡，提高作品完成度，打造出能造福社會的創新設計。參與Workshop的參賽者更有機會成為《2023 Lexus Design Award 全球設計大賞》台灣區種子選手，不僅作品能於 Lexus 台灣官網露出，每場次更會選出首獎一名與入圍兩名之優秀作品，獲得新台幣 30,000 元與新台幣 10,000 元的豐厚獎金。
《2023 Lexus Design Award 全球設計大賞》即日起徵件至 10 月 16 日 23:59 截止。詳細參賽及報名資訊請見 Lexus Design Award 全球設計大賞官方網站：http://www.lda.com.tw