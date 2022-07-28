蘇花改將開放重機上路！白牌機車9月試辦

蘇花改自去（2021）年9月30日起試辦黃牌、紅牌大型重型機車通行，檢核期於3月31日結束，下一階段將會於9月開放白牌車試辦，交通部長王國材今（28）主持道安說明會表示，未來將於道安基礎上逐漸開放機車路權。路政司司長林福山指出，根據試辦結果，公路總局建議開放大型重機，已正式函報交通部，最快8月全面開放，而白牌機車目標9月試辦行駛蘇花改，首先試辦和中到和仁開放路肩。
林福山表示，蘇花改從去年9月開始宣布試辦通行大型重機，經過6個月的試辦、檢核，期間行車秩序、行為、環境、安全等指標都沒有明顯行車安全疑慮，目前已呈報到交通部，待正式函覆給公總後就能正式宣布，依據期程，最快8月就能正式宣布開放大型重機行駛蘇花改。
針對普通重型機車部分，林福山說，公路總局擬定4個方案，分成兩類，一個是維持現行車道配置，包括開放主線供普通重型機車混合車流行駛試辦，第二是開放路肩緊急空間供普通重型機車行駛，另一類則是調整車道配置，將現行車道加上緊急空間變更一快車道一機車道，或變更為一快車道和一混合車道，但因涉及環評，公路總局建議，開放路肩通行普通重型機車是較為可行的方案。
王國材則表示，從交通管理單位角色來看，路權是基於保護機車族安全，很多機車族認為對他們不公平，最近交通部也有很多討論，包括兩段式左轉、蘇花改的開放或試辦，如果基於安全，路權該開放就開放，過去限制機車路權是基於希望讓機車族減少受到傷害，交通相關單位都做很多檢討，若限制路權會更危險，就應該開放，若有些路很危險，應該開放更安全的路讓機車走。