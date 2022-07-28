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潤泰全將辦現金增資　擬發行3.7億股來改善財務結構

▲潤泰雙雄公布變動會計政策後之最新淨值數字，而潤泰全則將辦現金增資，擬發行3.7億股改善財務結構。（圖／截取自證交所影音網）
▲潤泰雙雄公布變動會計政策後之最新淨值數字，而潤泰全則將辦現金增資，擬發行3.7億股改善財務結構。（圖／截取自證交所影音網）

記者許家禎／台北報導

2022-07-28 19:00:502022-07-28 19:05:08

受到轉投資南山人壽淨值下降影響，潤泰雙雄潤泰全與潤泰新今（28）日下午雙雙召開重訊公布，變動會計政策後之最新淨值。其中，潤泰全淨值大幅波動，主因受轉投資事業淨值下降所影響，非屬正常營運虧損所產生，為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，經董事會決議通過辦理現金增資，預計發行3億7仟萬股。

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由於受到俄烏戰爭、美國聯準會升息等因素影響，使得壽險業之金融資產未實現損失增加。又現行保險業資產採公平價值衡量，惟負債面因尚未適用IFRS 17未能以公平市價衡量，致壽險業淨值遭到低估。

潤泰全透過潤成投資控股股份有限公司轉投資南山人壽，綜合持股比例為26.62%，亦因上述轉投資公司淨值下降等因素，潤泰全淨值由111年年初1,070億元（每股淨值153.3元）降至111年3月底583億元（每股淨值83.57元），變動會計政策後111年3月底淨值為707.33億元（每股淨值101.38元）。

潤泰新透過潤成投資控股轉投資南山人壽，綜合持股比例則為25.11%，同樣因為轉投資公司淨值下降等因素，變動會計政策後增加200億元，使年初歸屬於母公司業主之淨值為1,369億元（每股淨值65.21元）。第1季變動會計政策增加195億元，歸屬於母公司業主之淨值為908億元（每股淨值43.27元）。

至於第二季，潤泰全更因美國持續升息等影響，轉投資公司淨值亦持續下降。公司淨值降低，採變動會計政策，投資性不動產改採公允價值衡量，加計會計政策變動追溯調整金額後（截至111年6月底估算變動會計政策增加淨值約125.43億元），經公司目前估算截至111年6月底淨值約40億元（每股淨值約5.73元）。潤泰新會計政策變動追溯調整金額後，則估算截至111年6月底，第二季變動會計政策增加194億元，歸屬於母公司業主之淨值約282億元（每股淨值約13.41元）。

潤泰全表示，淨值大幅波動，主因受轉投資事業淨值下降所影響，非屬正常營運虧損所產生，為避免非營運因素導致公司淨值大幅波動，業經董事會決議通過辦理現金增資，預計發行3億7仟萬股，以適切因應或消弭前述非營運因素波動對公司淨值的影響。


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