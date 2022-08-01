我是首投族／淡江之聲總監：別為搶選票　放棄實現好政策

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楊炘昶說自己雖然是「中間偏藍」的桃園選民，但比起是哪個政黨，他更在意參選人、候選人的個性、行事作風與做事的成效，最好不要有什麼「汙點」。原本問住新竹的朋友，得知林智堅為新竹做了很多事，且林表示如果當選桃園市長要沿用鄭文燦的團隊，由於他本身就覺得鄭文燦做得不錯，因此對林的印象很好，但林的碩士論文涉嫌抄襲，確實讓他有點改觀，「如果真的做錯，現在道歉都來得及，相信之後做其他事來彌補，大家都感受得到誠意」。
至於國民黨桃園市長參選人張善政是前行政院長，做事沉穩，楊炘昶非常喜歡這樣的個性，再加上他不希望一個黨執政太久，怕會有衍生的利益問題，因此希望換黨做做看。不過他強調，還是會參考兩位參選人的政見，通盤考量下再做最後的決定。只是楊炘昶坦言，每次看候選人政見洋洋灑灑，真正實現的沒幾個，心中不免有些失望，因此還是會以候選人給他的感覺、個性、做事風格為主，投下神聖的一票。
楊炘昶呼籲年輕人還是要多多關心政治，雖然他不是那種非常在意藍綠輸贏的人，但年底選舉他一定到場投票，讓自已的意見或選擇能夠參與其中。另外，他也喊話檯面上的參選人、候選人，希望政治人物不要嘴巴講講而已，只為了鞏固一些利益或為了選票，而放棄或提出更好政見、實現更好政策的機會，期盼真的能為台灣人民做對的事！