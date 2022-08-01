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我是首投族／淡江之聲總監：別為搶選票　放棄實現好政策

▲今年是首投族的淡江經濟系學生楊炘昶表示，年底選舉一定會投票，還喊話參選人們不要只打口水戰，應該真的要為台灣人民做對的事。（圖／楊炘昶提供）
▲今年是首投族的淡江經濟系學生楊炘昶表示，年底選舉一定會投票，還喊話參選人們不要只打口水戰，應該真的要為台灣人民做對的事。（圖／楊炘昶提供）

記者許家禎／台北報導

2022-08-01 10:00:00

來自桃園龍潭的楊炘昶，今年剛滿20歲，目前是淡江大學經濟系升四年級的學生，同時也是淡江之聲電台總監。對於自己成為首投族，即將投下選票覺得非常期待與興奮，因為2020年1月總統大選時，自己只有19歲，就差那麼一點點就可以行使投票權。他強調，年底選舉一定要投票，還喊話參選人們不要只是嘴巴講講或打口水戰，應該真的要為台灣人民做對的事。

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楊炘昶表示，自己平時就會跟政治立場、意識形態和理念相近的同學討論時事，從全球高通膨與升息、國安基金進場護盤、台積電的先進製程進度，談到安倍晉三被槍擊，之前也與朋友討論核能、國家能源政策，近期關於選舉也聊到民進黨桃園市長參選人林智堅的碩士論文涉嫌抄襲案。

楊炘昶說自己雖然是「中間偏藍」的桃園選民，但比起是哪個政黨，他更在意參選人、候選人的個性、行事作風與做事的成效，最好不要有什麼「汙點」。原本問住新竹的朋友，得知林智堅為新竹做了很多事，且林表示如果當選桃園市長要沿用鄭文燦的團隊，由於他本身就覺得鄭文燦做得不錯，因此對林的印象很好，但林的碩士論文涉嫌抄襲，確實讓他有點改觀，「如果真的做錯，現在道歉都來得及，相信之後做其他事來彌補，大家都感受得到誠意」。

至於國民黨桃園市長參選人張善政是前行政院長，做事沉穩，楊炘昶非常喜歡這樣的個性，再加上他不希望一個黨執政太久，怕會有衍生的利益問題，因此希望換黨做做看。不過他強調，還是會參考兩位參選人的政見，通盤考量下再做最後的決定。只是楊炘昶坦言，每次看候選人政見洋洋灑灑，真正實現的沒幾個，心中不免有些失望，因此還是會以候選人給他的感覺、個性、做事風格為主，投下神聖的一票。

楊炘昶呼籲年輕人還是要多多關心政治，雖然他不是那種非常在意藍綠輸贏的人，但年底選舉他一定到場投票，讓自已的意見或選擇能夠參與其中。另外，他也喊話檯面上的參選人、候選人，希望政治人物不要嘴巴講講而已，只為了鞏固一些利益或為了選票，而放棄或提出更好政見、實現更好政策的機會，期盼真的能為台灣人民做對的事！

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