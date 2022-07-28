楊祐寧婚禮倒數！最頭痛「座位表」曝：有些人不能坐一起
楊祐寧與圈外女友Melinda在2020年宣布結婚後，但因為遇到疫情一直沒有舉辦婚宴，終於在女兒即將邁入2歲時決定舉行盛大婚禮，預計在本月31日舉行。楊祐寧也說到與妻子對婚禮細節沒有爭執，但對於座位表是最難的「他們兩個不能坐一起呀！」，讓旁人相當好奇。
楊祐寧今（28）日出席寶寶格麗OCTO活動，一身個性有型的西裝，搭配Octo Finissimo Ultra超薄腕錶，整個人看上去氣色非常好，還被發現似乎瘦了一點，面對問題他先是竊笑，後來大方承認，並表示希望婚禮當天，自己可以成為老婆身旁最好的陪襯。外界也相當關心楊祐寧將在本月31日舉行盛大婚禮，籌備多久、是否有遇到困難？他也表示兩人對婚禮細節沒有太多爭執，雖然籌備大概快半年，但最近這一個月才變比較密集討論，楊祐寧更笑說排座位是最難的，他也打趣的表示「就比較精彩，當我們在討論座位表時候，才會聽到蛤！他們兩個不能一起坐喔」，引起眾人好奇。
提到女兒，楊祐寧也說道「我女兒非常興奮，但她可能不太知道發生什麼事，有準備小婚紗她，她穿了不願意脫下來」也讓他感到驚訝直呼「我們都很納悶，她怎麼知道這是什麼東西，就穿著在家裡跑來跑去，照鏡子，要脫下來還會哭鬧。」
日前兩人婚禮喜帖曝光，高雅的喜帖封面簡單印著「The Yangs」，打開喜帖則是令人驚喜的夫妻照立體卡片，十分精美，楊祐寧也表示，這些都是妻子的想法，因為她是學設計的。字字句句都展現出幸福的模樣。