林襄超狂技能！深吞巨無霸冰淇淋 伊伊驚呼：這段剪預告
由樂天啦啦隊女神沐妍、林襄、伊伊及Yuri陳怡叡共同主持的網路節目《女孩花啾玩》，最新一集終於不用辛苦體驗五花八門的工作，這次到淡水品嘗美食，和粉絲們互動玩起你比我猜的遊戲，輕鬆贏得吃遍好料的機會，品嘗巨無霸冰淇淋時，林襄展現深吞功力，笑說要「喉嚨借過」，一口吞下半個冰淇淋，讓另外3姝直呼太厲害，根本無極限，「這裡可以剪預告吧！」
盛夏天氣炎熱，四朵花穿起超清涼的小背心，露出性感事業線，走在淡水老街上，形成一個最美麗的風景，結果林襄在點手工魚丸湯時，伊伊竟用牙籤偷偷戳林襄的豐滿上圍，被笑說「這是在做什麼？」沐妍笑說：「她在幫你驗貨。」伊伊對著鏡頭搞笑：「這是真的，它沒有破掉！」姊妹互虧尺度相當大。
雖然遊客比的手勢有些落漆，但聰明的女孩們還是陸續猜對食物，滿足口腹之欲，尤其是林襄腦袋動得快，誤打誤撞都能命中答案「巨無霸霜淇淋」，被誇根本是預言家，她還展現超狂技巧，一口吞進近10公分冰淇淋，沐妍跟伊伊開玩笑說「我們很久沒吃這麼粗的」，只好用湯匙分食，才順利吃完冰淇淋。
陳怡叡本來還帶了1千元要買烤魷魚跟腸粉，大方把錢塞在胸前，自豪「反正姊有錢，要吃什麼都買給妳」，最後女孩們故意猜錯，順利吃到美食，還沒花到自己的錢，開心完成任務。主持群完全放下偶像包袱盡情玩樂、百無禁忌的美食之旅，被比喻是「女神版的食字路口」，觀眾看完影片想直衝淡水吃美食，敲碗下次再去高雄或熱門景點拍影片。