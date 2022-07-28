COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

楊謹華首拍鬼片！被砍頭又遭性侵　親曝：只想逃離現場

▲楊謹華日前出席《民雄鬼屋》首映會。（圖／采昌、馬棋朵提供）
▲楊謹華日前出席《民雄鬼屋》首映會。（圖／采昌、馬棋朵提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-28 20:41:50

亞洲最猛鬼屋電影《民雄鬼屋》將知名鬼屋，以全新故事型態搬上大銀幕，於7月29日農曆鬼門開上映！楊謹華也為電影《民雄鬼屋》獻出拍鬼片初體驗，片中還遭到「暴力對待」，也讓她憶起過往只有在《一把青》中有類似的遭遇，回想起該場戲坦言：「非常、非常不舒服！只想逃離拍攝現場。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
導演劉邦耀表示，女主角楊謹華這次為了《民雄鬼屋》「拋頭顱、灑熱血」，她在片中不只被砍頭，還慘遭道士的兒子宥凱強暴，楊謹華回想起該場戲坦言：「非常、非常不舒服！只想逃離拍攝現場。」她表示雖然只是戲劇，「但面對這麼可怕的攻擊，心理還是受創。」宥凱談起這場戲則帶著愧疚語氣，他表示拍攝前一天超級緊張，「但到現場完全放開，進入片中角色，也很聽片中爸爸（夏靖庭）的話，沒有太多預設立場，就全力的做出來，當下我也不怕別人會怎麼看我。」


▲宥凱在戲中對楊謹華暴力，他也表示前一天超級緊張。（圖／采昌、馬棋朵提供）
▲宥凱（左）在戲中對楊謹華暴力，他也表示前一天超級緊張。（圖／采昌、馬棋朵提供）
楊謹華表示過去比較少這種被暴力對待的情節，反覆拍了10多次，「我的手腳全被綁住，無力反抗。」加上場景設定在八卦陣中，還放了牛頭馬面、金童玉女等雕像，「喊卡之後一個人坐在那邊有很多感觸，心中有些怒火。」她感慨：「身為女人，這只是拍戲模擬的狀態，就有些感同身受，我只能自己冷靜，趕快向旁邊的人把情緒消化掉。」

沛小嵐則是對竹林戲印象深刻，不只場景畫面駭人，拍攝時間還超過深夜12點，沛小嵐回想當時甚至「身體濕濕的」，身心都不太舒服。被問之後還要接鬼片嗎？她說：「演員就是這樣子，之前接戲都要我老公同意，現在我就求神明。」但她有特別報告已逝的老公馬如龍要拍鬼片。

楊謹華也透露，對於這次與學長劉韋辰合作，能感受到他的認真和潛力，「拍攝時我常被他散發出來的男子氣概給震到，這大男生還滿man的！」還開玩笑說：「遇鬼的路途上，有他在就一點也不孤單。」


▲主創團隊帶著象徵入厝大吉的好彩頭蘿蔔，預祝票房破億。（圖／采昌、馬棋朵提供）
▲主創團隊帶著象徵入厝大吉的好彩頭蘿蔔，預祝票房破億。（圖／采昌、馬棋朵提供）
劉韋辰在片中為了救出彤彤深入《民雄鬼屋》，談到兩人合作，他忍不住說：「彤彤很難被融化，我試著現場各種尬聊，直到最後游泳那場戲，兩人才真的聊天。」劇組也直接問彤彤：「韋辰是你的菜嗎？」沒想到彤彤直率回應：「我喜歡許光漢。」劉韋辰幽默回應：「我只好說：『對不起！預算不夠只能請到我。』」

演員、導演、監製及編劇也參與首映會「民雄鬼屋入厝儀式」，帶著象徵入厝大吉的好彩頭蘿蔔，預祝票房破億。《民雄鬼屋》將於7月29日上映。

比殭屍展更恐怖！民雄鬼屋「實境體驗」展：玩過都不熱了

女孩進「民雄鬼屋」突遇鬼影襲來！25秒尖叫片曝　網嚇傻

楊謹華《民雄鬼屋》被拖入古井　「我真真切切被嚇到」

15歳女星拍《民雄鬼屋》親見滿血小嬰兒 急借法器護身

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
76.96%23.04%
2022-07-20-2022-08-01
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀