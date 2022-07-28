楊謹華首拍鬼片！被砍頭又遭性侵　親曝：只想逃離現場

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楊謹華表示過去比較少這種被暴力對待的情節，反覆拍了10多次，「我的手腳全被綁住，無力反抗。」加上場景設定在八卦陣中，還放了牛頭馬面、金童玉女等雕像，「喊卡之後一個人坐在那邊有很多感觸，心中有些怒火。」她感慨：「身為女人，這只是拍戲模擬的狀態，就有些感同身受，我只能自己冷靜，趕快向旁邊的人把情緒消化掉。」
沛小嵐則是對竹林戲印象深刻，不只場景畫面駭人，拍攝時間還超過深夜12點，沛小嵐回想當時甚至「身體濕濕的」，身心都不太舒服。被問之後還要接鬼片嗎？她說：「演員就是這樣子，之前接戲都要我老公同意，現在我就求神明。」但她有特別報告已逝的老公馬如龍要拍鬼片。
楊謹華也透露，對於這次與學長劉韋辰合作，能感受到他的認真和潛力，「拍攝時我常被他散發出來的男子氣概給震到，這大男生還滿man的！」還開玩笑說：「遇鬼的路途上，有他在就一點也不孤單。」
劉韋辰在片中為了救出彤彤深入《民雄鬼屋》，談到兩人合作，他忍不住說：「彤彤很難被融化，我試著現場各種尬聊，直到最後游泳那場戲，兩人才真的聊天。」劇組也直接問彤彤：「韋辰是你的菜嗎？」沒想到彤彤直率回應：「我喜歡許光漢。」劉韋辰幽默回應：「我只好說：『對不起！預算不夠只能請到我。』」
演員、導演、監製及編劇也參與首映會「民雄鬼屋入厝儀式」，帶著象徵入厝大吉的好彩頭蘿蔔，預祝票房破億。《民雄鬼屋》將於7月29日上映。