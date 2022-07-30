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七夕救火隊出動！《原子》火星登陸西門町　8/6誠品開唱

▲七夕情人節「救火隊」出動！《原子少年》性感「火星」將降臨誠品生活西門店和武昌店，聯手推出的「穿越青春」會員慶，性感開唱〈Countdown〉與公演代表舞曲〈Fly High〉。（圖／野火娛樂提供）
▲七夕情人節「救火隊」出動！《原子少年》性感「火星」將降臨誠品生活西門店和武昌店，聯手推出的「穿越青春」會員慶，性感開唱〈Countdown〉與公演代表舞曲〈Fly High〉。（圖／野火娛樂提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-07-30 09:30:00

夯爆男團選秀節目《原子少年》，這個夏天沸騰大家的青春！誠品生活西門店和武昌店於8/5～8/7聯手推出「穿越青春」會員慶，七夕情人節期間，邀來小樂 吳思賢、李佳歡等歌手嗨唱，當中竟邀請到熱炸男團《原子少年》裡屬於野獸派的「火星」降臨開唱，將帶來充滿性感魅力的初次舞台秀歌曲〈Countdown〉、及公演中的代表舞曲〈Fly High〉一次唱足2首歌曲！

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▲誠品生活武昌店8/6將有小樂 吳思賢演出。（圖／誠品生活提供）
▲誠品生活武昌店8/6將有小樂 吳思賢演出。（圖／誠品生活提供）
為帶動復甦西門町商圈經濟，重返「追星聖地」榮耀，誠品生活西門店和武昌店於8/5～8/7聯手推出「穿越青春」會員慶，8/6 15:00起誠品生活西門店和武昌店將輪番舉行群星演唱表演！出席歌手包括小樂 吳思賢、張若凡、李佳歡、許維芳等將現場嗨唱，尤其特別邀請到當紅男團《原子少年》野獸派的「火星」登陸西門町開唱！

▲《原子少年》野獸派的「火星」，即將降臨西門盯開唱。（圖／誠品生活提供）
▲《原子少年》野獸派的「火星」，即將降臨西門盯開唱。（圖／誠品生活提供）
《原子少年》裡被網友稱讚定位明確，團體中「有vocal、有舞蹈，又能接戲劇和主持」，擁有多重優勢的「火星」，成員包括MAX、夏浦洋、李哲言、李承隆、陳峻廷等少年。日前在萬有引力賽制中，可惜無緣參與最後總決賽，但當天仍上台表演已準備好的決賽歌曲〈Go Fire〉，沒想到氣勢十足、魅力燃炸現場，讓導師及粉絲們都感到可惜，還有死忠粉絲自稱「一日救火隊，終身救火隊，」忍不住上網聲援他們「拜託讓火星出道」。

▲「火星」表演〈萬萬不可的引力〉，展現十足野性魅力。（圖／野火娛樂）
▲「火星」表演〈萬萬不可的引力〉，展現十足野性魅力。（圖／野火娛樂）
七夕情人節期間，「火星」受邀參與誠品生活於西門町舉辦的「穿越青春」會員慶，現場將由成員MAX、夏浦洋、李哲言、李承隆、陳峻廷共5人，帶來充滿性感魅力的初次舞台秀歌曲〈Countdown〉、及公演中的代表舞曲〈Fly High〉，一連唱上2首歌曲，喜歡「火星」的救火隊們還不快通通出動，到現場pick你的本命少年！

▲會員慶期間憑學生制服Dress code及不限金額消費發票享免費拍貼機拍照。（圖／誠品生活提供）
▲你有多久沒有拍貼啦？會員慶期間憑學生制服Dress code及不限金額消費發票享免費拍貼機拍照。（圖／誠品生活提供）
誠品生活除了邀來歌手嗨唱，還打造「重回青春爛漫時代」漫畫特展，由台灣首席科幻漫畫家阿推老師和7位漫畫家現身分享；「青春雜貨店」打造學霸文具的選物特輯，還有最低3折起品牌獨家商品及優惠，讓你逛到愛不釋手。呼應學生制服都在西門町訂製的共同回憶，只要穿上學生制服、喇叭褲或泡泡襪等Dress code，手握不限金額消費發票，還可享韓式拍貼機免費拍照，太懷念啦！

即日起至8/2，誠品線上提前推出「西門店X武昌店會員日專區」消費滿3,500元送西門、武昌店200元電子抵用券；誠品生活西門、武昌店8/5～8/7限時3天，會員慶於2館累積消費滿5,000元，再送600元電子抵用券（含實體門市及誠品線上電子抵用券），指定誠品黑、金卡會員，凡於誠品書店西門店單筆消費5本(含)書籍以上，享全面77折優惠。

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