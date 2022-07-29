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憨兒私訊畫作！王子寄署名簽名照　還現身記者會圓夢

▲王子擔任喜憨兒中秋代言人。（圖／喜憨兒基金會提供）
▲王子擔任喜憨兒中秋代言人。（圖／喜憨兒基金會提供）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-29 00:00:00

中秋將至，喜憨兒基金會最重要的收入來源正是禮盒銷售，今年再度與幾米合作，以經典繪本創作《頭碰頭說說話》為主題，輕輕碰頭好好說話，疫情當下，希望能成為彼此心中的小溫暖。基金會特別邀請王子邱勝翊擔任中秋代言人，共同宣傳中秋禮盒。在記者會中，王子特別分享，隨著台灣新一波疫情來襲，日日破萬的確診人數，擾亂了日常生活，民眾自動築起防疫模式並減少外出，使得基金會所經營的餐廳門市以及庇護工場，訂單與營收受到很大的衝擊。中秋節就快到了，基金會最重要的收入來源正是禮盒銷售，迫切需要大家以行動來支持。無論自用送禮或響應送愛到部落，每份禮盒都鼓勵著憨兒對工作的認真與努力。

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▲王子與憨兒共同展示盒款。（圖／喜憨兒基金會提供）
▲王子與憨兒共同展示盒款。（圖／喜憨兒基金會提供）
玲兒是一位喜愛且擅長繪畫的女孩，在小作所的休閒時間中，總是看到玲兒拿著鉛筆描繪偶像的輪廓。「我的夢想是給偶像看我的畫作，請幫我實現夢想。」教保員與玲兒一起討論該如何完成這個夢想，一次次討論執行的細節，一起學習使用網路搜尋偶像的經紀公司地址和EMAIL，並使用社群軟體追蹤偶像的粉絲專頁，甚至學習時間管理來規劃創作繪畫的時間。某天，玲兒興奮地告訴教保員「我的夢想自己實現了！」原來玲兒自己將畫作私訊給偶像，偶像看到了還寄了署名玲兒的簽名照給她，玲兒靠自己努力實現了夢想，更在記者會中與王子同台見面並獲得鼓勵！  

▲王子與憨兒們進行月餅遊戲。（圖／喜憨兒基金會提供）
▲王子與憨兒們進行月餅遊戲。（圖／喜憨兒基金會提供）
每年同時舉辦的送愛到部落月餅禮盒募集活動，也來到第14年。王子也特別為此活動，拍攝呼籲短片，邀請大家一起來響應。希望讓憨兒們的認真，偏鄉學童的勇敢，都獲得正向的鼓勵。今年預計為宜蘭縣、新竹縣、台中市、彰化 縣、南投縣、高雄市以及屏東縣約39,877位學童，募集月餅禮盒。詳細認購方式請上喜歡你購物網https://www.sefunnet.com/查詢。（編輯：楊穎軒）

▲幾米代表高詩娉經理（左一）、喜憨兒蕭淑珍董事長（左三），左2及4為憨兒。（圖／喜憨兒基金會提供）
▲幾米代表高詩娉經理（左一）、喜憨兒蕭淑珍董事長（左三），左二及右一為憨兒。（圖／喜憨兒基金會提供）

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