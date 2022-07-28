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大專青年化身「一日職人」　職場體驗助提升職涯競爭力

▲高市府青年局於舊振南漢餅文化館舉辦「一日活動企劃師」職場體驗活動。（圖／高市府青年局提供）
▲高市府青年局於舊振南漢餅文化館舉辦「一日活動企劃師」職場體驗活動。（圖／高市府青年局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-28 21:53:12

為強化青年對職場現況及實務的認識，高市府青年局舉辦一系列「職場體驗活動」。今(28)日於舊振南漢餅文化館舉辦「一日活動企劃師」，青年化身一日職人實際感受職場工作環境與氛圍。高市府青年局副局長顏己喨也與青年一起，實地參與製作鳳梨酥與包裝設計及推廣的整個過程，透過與青年學子實際互動，鼓勵年輕人要勇於展現自我能力，提升未來職涯競爭力。

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高市府青年局局長張以理表示，職場體驗活動自6月20日開跑，目前已成功辦理四場職場體驗活動，產業領域豐富多元，產業區域跨及高雄旗山、大樹、左營、大寮等地，大專青年除了透過職業體驗活動探索多元領域工作，更因地方產業、文化傳承與歷史脈絡，理解大高雄偏鄉在地產業的地方價值與傳承意義。

▲青年局副局長顏己喨體驗舊振南漢餅文化館之一日職場活動，實地與青年學子互動參與鳳梨酥製作與包裝設計及推廣的整個過程。（圖／高市府青年局提供）
▲青年局副局長顏己喨體驗舊振南漢餅文化館之一日職場活動，實地與青年學子互動參與鳳梨酥製作與包裝設計及推廣的整個過程。（圖／高市府青年局提供）
青年局表示，8月份職場體驗活動將推出「科技製造業-洋鑫先進製造股份有限公司一日數位AI設計工程師」，領略製造業數位轉型與綠能產業未來發展；「電台廣播產業-港都電台一日電台DJ」，體驗電台DJ實際工作；「餐飲服務業-堤諾義式比薩一日店長」，透過培訓課程與手作PIZZA，讓學生實際體驗門市的經營與管理；之後還會陸續安排7場次體驗活動。

職場體驗全程免費，因活動名額有限，限定每人僅能參加一體驗場次，歡迎設籍或就讀於高雄市的大專生踴躍參加，開拓寬廣職涯。想了解更多職場體驗訊息，可電洽(07)811-2366轉1589翁小姐，或搜尋「高雄市政府青年局」臉書粉絲專頁。

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