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PLG／富邦征東超賽程緊繃　陳建州：其他5隊都能體諒

▲陳建州。（圖／NOWnews資料照）
▲陳建州。（圖／NOWnews資料照）

記者黃建霖/台北報導

2022-07-28 22:11:28

P.League+今年選秀大會正式結束，聯盟和球團也進入到一個重新調整的休賽季。不過接著而來的是東亞超級聯賽的首個賽季，預計將於10月開打，聯盟執行長陳建州表示，各隊已經對此開過會，「其他5隊都能體諒這樣的狀況，會盡量幫他們排開賽程空檔。」

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東超聯賽將於今年2022年10月至2023年2月間，每支球隊都會和同組的其餘3支隊伍進行主客場比賽，每小組共6輪，合計24場小組賽比賽。每週三晚間將進行2場比賽。各小組排名前2位的球隊將晉級4強，獲得參加2023年3月舉行的4強賽及冠軍賽的資格。

PLG方面，由今年的冠軍球隊富邦勇士代表參加，不過下個賽季聯盟的賽程預計將擴編，再加上東超的賽事，對於衛冕軍的教練團和球員來說，是極大的負擔。

「很累！」許晉哲在被問及關於新賽季要應付兩聯賽的賽程時，發出這樣的感嘆，他表示目前已經有看過初步賽程表，幾乎是每個禮拜從東超回來，球隊就要接著打PLG賽事，沒有訓練的空檔，雖然有錯開時間，但加上移動日，對球隊來說絕對是非常大的挑戰。

許晉哲說這方面還要和聯盟那邊討論，而執行長陳建州也坦言這賽程對富邦來說確實「偏硬」，這個問題聯盟董事會也有開會討論過了，如果富邦當週在東超有賽程，那前後就不會去排他們的比賽。

不過下個賽季PLG預計將會增加賽程，陳建州透露目前規劃每支球隊大概會增加10場賽事，上賽季總計打了90場，新賽季的賽程則是會來到120場，會更多的安排在平日進行賽事。因此對於富邦來說，挑戰又更大了。

另外，疫情造成的自主隔離問題，目前聯盟這邊也還在想辦法解決，「這會是我們目前的一個考驗，各國都開邊境了，但台灣還沒開，這一點還要再看CDC那邊的決定。因為比賽是在10月，希望那時候能趕快開。」至於若屆時還沒開，那球員飛回來是否要隔離？陳建州說這方面還要再看。

東超主打的就是跨國主客場制，陳建州表示若國外球隊飛來就是在富邦的主場和平籃球場打，「這個比賽強度非常高，對於台灣球員來說是很好的磨練機會。之前澳門(非凡12)是因為球市比較小，但之後這個賽事若辦起來，對體育和觀光都有非常大的提升。」

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