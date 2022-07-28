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大稻埕情人節活動將登場　大稻埕碼頭周邊交管

▲「2022大稻埕情人節」活動30日登場，台北市警察局交通警察大隊28日表示，當晚延平河濱公園及大稻埕碼頭會場周邊道路將實施兩階段交通管制，提醒用路人留意。（圖／台北市警察局交通警察大隊提供）
▲「2022大稻埕情人節」活動30日登場，台北市警察局交通警察大隊28日表示，當晚延平河濱公園及大稻埕碼頭會場周邊道路將實施兩階段交通管制，提醒用路人留意。（圖／台北市警察局交通警察大隊提供）

中央社

2022-07-28 23:59:15

（中央社記者黃麗芸台北28日電）「2022大稻埕情人節」活動30日登場，台北市警察局交通警察大隊今天表示，當晚將施放煙火，預估參觀人潮眾多，延平河濱公園及大稻埕碼頭會場周邊道路將實施兩階段交管。

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交通警察大隊今天發布新聞稿表示，「2022大稻埕情人節」活動訂30日（星期六）下午4時至晚間9時於北市延平河濱公園、大稻埕碼頭周邊舉行，當晚也將於淡水河3至5號水門間的水域施放煙火。

考量參與活動人潮眾多，交通警察大隊說，當天會場周邊道路將實施兩階段交通管制。

首先，周邊道路部分，第1階段管制時間為30日晚間6時至11時（視狀況提前或延後）。

平面道路包括「涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－鄭州路-西寧北路-忠孝西路－環河北路」所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路（當地居民除外）；管制往西路口7處，民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、天水路與重慶北路口、長安西路及塔城街口、西寧北路與鄭州路口、鄭州路與塔城街口（彈性）及中華路與開封街口（彈性）。

以及，管制往南路口2處，延平北路與民權西路口（彈性），及環河北路與民族西路口；管制往北路口2處，西寧北路與忠孝西路口及環河北路與忠孝西路口；延平北路（南京西路至忠孝西路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。

環河快速（高架）道路部分，北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制；匝道入口管制，和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道及洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道。

另，市民高架道路，下環河北路匝道口（東往西）封閉。

交通警察大隊指出，第2階段管制時間為30日晚間8時15分至11時（視狀況提前或延後）。原第1階段管制區域仍維持；因應活動結束後的人潮疏散，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

行人管制部分，交通警察大隊表示，為避免忠孝橋及台北橋上民眾駐足觀賞煙火，30日晚間7時30分至9時將管制行人上橋及駐足橋上。

交通警察大隊提到，停車管制方面，29日凌晨零時至30日晚間12時，3至5號水門間堤外停車場淨空；30日中午12時至晚間11時，民生西路（延平北路至重慶北路段）兩側、長安西路（延平北路至重慶北路）南側、塔城街（長安西路至鄭州路）西側路邊停車格公告暫停使用，並禁止臨時停車。

另，民生西路（環河北路至重慶北路段）、延平北路（民權西路至忠孝西路段）取消假日黃線停車；重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車；中華路一段（成都路至峨嵋街）北往南慢車道計程車及卸貨停車格取消及禁止臨時停車。

交通警察大隊建議，開車民眾可改道避免行經管制區域周邊，東西向車流可改道行駛民權東（西）路、愛國東（西）路、忠孝東（西）路；南北向車流可改道行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路；同時，因活動周邊停車空間有限，呼籲民眾可儘量搭乘大眾捷運 （北門、雙連、大橋頭、中山站等）前往，再步行至活動會場。（編輯：張銘坤）1110728
 

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