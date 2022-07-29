經典複刻 ─ Land Rover Classic Defender Works V8 Trophy II限量發售

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這並不是Land Rover第一次推出限量的Classic Defender Works V8 Trophy，其在2021年就曾推出首批限量25台的Classic Defender Works V8 Trophy，且在三天內就完售，既然有了前一次成功經驗，經過將近一年半，Land Rover再推出第二批的Classic Defender Works V8 Trophy II。
全新推出的Classic Defender Works V8 Trophy II，同樣是以上世代末期推出的Defender Works V8為基礎衍生，並可選擇90短軸和110 Station Wagon長軸，以及首度提供的110 Double Cab Pick-Ups長軸皮卡三種車型，在限量的25台中只有五台可以選110 Double Cab Pick-Ups長軸皮卡，其他20台則會依消費者訂購狀況平均分配。
Classic Defender Works V8 Trophy II同樣是由Land Rover Classic部門打造，動力系統搭載5.0升V8引擎，具備405PS最大馬力與515Nm最大扭力，搭配8速ZF自排變速系統。同時，懸吊系統、煞車系統與轉向系統都有所強化。越野血統純正的Classic Defender Works V8 Trophy II具備500mm之涉水能力。
外觀採富士白為底色搭配黑、灰色相搭之迷彩圖裝，引擎蓋則採全緞面黑塗裝，車頭則有專屬徽飾與兩扇前車門上的專屬字樣彩繪以示身分；另外還加裝了犀牛角前保桿、絞盤、外露式防滾架、車側鋼製防撞側裙、後爬梯、車頂架，以及寬1.27米之LED探照燈條等更彰顯越野特質的配備。而包括鉚釘、外露式螺絲釘與散熱孔等經典元素也同樣沒有被遺漏，並配置了18吋的胎圈組。
座艙內則配有雙色Recaro Windsor 皮革運動座椅，中控台與內飾板也以黑色皮革包覆搭配白色對比縫線，還配有Land Rover經典多功能訊息系統，以及一只與外觀採相同迷彩底面的Elliot Brown時鐘。而Elliot Brown也將同步推出1,000只限量版腕錶，靈感就是來自Classic Defender Works V8 Trophy II，另外還有一款專為Classic Defender Works V8 Trophy II車主設計的獨有競賽板腕錶。
限量25台的Classic Defender Works V8 Trophy II，在英國的建議售價為22.5萬英鎊〈約折合新台幣817萬元〉，所有車主都有機會參加Land Rover著名的 Trophy挑戰賽。而為了滿足那些無法擁有Classic Defender Works V8 Trophy II車迷對這輛車的渴望，Land Rover也將在2022年下半年推出Trophy的相關部品，讓Classic Defender原車主可以選購。