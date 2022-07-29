5度通話！拜登重申台海和平　習：台問題「玩火必自焚」

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2人討論了美國和中國在台灣等問題上存在的分歧，不過美中之間處理這些分歧已超過40年，保持開放的溝通，雙方致力於維持和深化美中溝通管道，以負責任的方式管理美中之間的分歧，並在利益一致之處共同努力。
而據中國官媒《新華社》報導，習近平在會談中重申，兩岸同屬一個中國的事實清清楚楚，中美3個聯合公報是雙方的政治承諾，一個中國原則是中美關係的政治基礎，堅決反對台獨分裂及外部勢力干涉。
習近平表示，中國政府和中國14億人民在台灣問題上的立場一貫，未曾改變，堅決維護中國國家主權和領土完整是中國人民的堅定意志，民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點，美方應該言行一致，恪守一個中國原則，履行中美3個聯合公報。
北京發布的內容還聲稱，拜登強調，美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支援台灣獨立。
習近平並指出，當前全球經濟形勢充滿挑戰。中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球產業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通；違背規律搞脫鉤斷鏈，無助於提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱，雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走出經濟滯脹困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。