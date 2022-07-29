「晶片法案」美國參眾2院都過了！將送交拜登簽署

美國「晶片與科學法案」（CHIPS-plus，Chips and Science act），為美國半導體生產提供約520億美元的政府補貼，對晶片製造投資實施稅收抵免，並計畫在5年內授權超過1700億美元的預算以促進美國的科學研究，希望能提升對中國的競爭力，並緩解晶片在各領域持續短缺的現象。該法案繼當地時間27日，以64票對33票的結果在參議院通過後，現在也獲得美國眾議院過關。
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，美國眾議院當地時間28日，以243票贊成、187票反對的結果，通過了一項美國業界期待已久的法案，有望促進美國半導體生產，以提高美國的競爭力，並形容這是2黨「共同的成就」，將為美國的製造業和科學研究提供數百億美元的資金。
該法案旨在解決半導體晶片短缺問題，並使美國減少對中國和其他國家的依賴，支持者主張，這對美國的技術創新和國家安全都很重要。儘管眾議院的共和黨領導階層反對該法案，但最後仍有24名共和黨議員選擇與民主黨一起來支持這項法案。
在國會獲得廣泛的2黨支持後，法案現在將交由拜登（Joe Biden）總統，預計最快下週初就會簽署生效。
拜登本人在一份聲明中表示，這正是美國現在為了發展經濟所需要做的努力，期待能盡快簽署該法案使其成為法律；美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）則聲稱，該法案是「美國家庭和美國經濟的重大勝利」。