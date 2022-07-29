IMF警告亞洲債務風險令人憂心　指斯里蘭卡應向中國求援

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IMF亞太主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）聲稱，中國是斯里蘭卡的主要債權國，斯方應主動與中國接觸，進行債務重組，以重建「債務永續性」（debt sustainability），將債務控制在其未來可償債的能力範圍之內。
此外，斯里尼瓦桑也在接受《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）專訪時警告，亞洲各地通膨及金融狀況惡化，導致債務水平上升，情況令人擔憂，區域內的債務情況已從疫情前的25%上升到38%。除了斯里蘭卡，存在風險的國家還有寮國、蒙古、馬爾地夫及巴布亞新幾內亞：「該地區有許多國家都面臨高額債務。」
以寮國來說，6月的通貨膨脹率達到23.6%；亞洲開發銀行（Asian Development Bank）估計，蒙古的年通貨膨脹率將在2022年達到12.4%；至於馬爾地夫多年來一直在與高額債務戰鬥，儘管其債務與GDP的比率在過去2年看似有所下降。
因此，斯里尼瓦桑認為，亞洲的增長將在2022年和2023年受到明顯影響，分別放緩至 4.2%和4.5%。而在國際貨幣基金組織週二發布的全球經濟展望預測中，全球經濟增長也將從去年的6.1%大幅放緩至今年的3.2%，包含中國和印度在內的國家，經濟都將受到衝擊。