COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

IMF警告亞洲債務風險令人憂心　指斯里蘭卡應向中國求援

▲國際貨幣基金組織（IMF）在斯國向其尋求幫助的同時表示，斯里蘭卡應啟動與中國的債務重組談判。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲國際貨幣基金組織（IMF）在斯國向其尋求幫助的同時表示，斯里蘭卡應啟動與中國的債務重組談判。（示意圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-29 08:14:48

斯里蘭卡的經濟危機引發國際社會對中國債務陷阱、一帶一路負面效應的討論，不少外媒紛紛解析，接下來還有哪些國家也會面臨破產風險，而據《路透社》報導，國際貨幣基金組織（IMF）在斯國向其尋求幫助的同時表示，斯里蘭卡應啟動與中國的債務重組談判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，擁有2200萬人口的斯里蘭卡正陷入近代最嚴重的經濟和政治危機，而根據國際金融研究所（IFF）的數據，中國在斯里蘭卡投資了高速公路、港口、機場及燃煤電廠等項目，斯國則欠中國大約65億美元債務，包含發展貸款以及2國中央銀行的雙邊貨幣互換。

IMF亞太主管斯里尼瓦桑（Krishna Srinivasan）聲稱，中國是斯里蘭卡的主要債權國，斯方應主動與中國接觸，進行債務重組，以重建「債務永續性」（debt sustainability），將債務控制在其未來可償債的能力範圍之內。

此外，斯里尼瓦桑也在接受《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）專訪時警告，亞洲各地通膨及金融狀況惡化，導致債務水平上升，情況令人擔憂，區域內的債務情況已從疫情前的25%上升到38%。除了斯里蘭卡，存在風險的國家還有寮國、蒙古、馬爾地夫及巴布亞新幾內亞：「該地區有許多國家都面臨高額債務。」

以寮國來說，6月的通貨膨脹率達到23.6%；亞洲開發銀行（Asian Development Bank）估計，蒙古的年通貨膨脹率將在2022年達到12.4%；至於馬爾地夫多年來一直在與高額債務戰鬥，儘管其債務與GDP的比率在過去2年看似有所下降。

因此，斯里尼瓦桑認為，亞洲的增長將在2022年和2023年受到明顯影響，分別放緩至 4.2%和4.5%。而在國際貨幣基金組織週二發布的全球經濟展望預測中，全球經濟增長也將從去年的6.1%大幅放緩至今年的3.2%，包含中國和印度在內的國家，經濟都將受到衝擊。

「晶片法案」美國參眾2院都過了！將送交拜登簽署

5度通話！拜登重申台海和平　習：台問題「玩火必自焚」

想做啥？俄前總統社群秀「未來地圖」　烏克蘭只剩一點點

金正恩神隱多時現身！警告尹錫悅：先發制人將被全殲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
77.08%22.92%
2022-07-20-2022-08-01
你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

你和閨蜜最希望《以閃亮之名》遊戲中可以做什麼？

繼續作答
即時
推薦閱讀