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MIRROR演唱會舞者重傷！傳一度昏迷指數3　官方聲明遭轟

▲香港男團MIRROR演唱會竟傳出重大意外，兩名舞者在台上表演時，遭舞台上方的大螢幕掉下砸落。（圖／翻攝自MIRROR臉書）
▲香港男團MIRROR演唱會竟傳出重大意外，兩名舞者在台上表演時，遭舞台上方的大螢幕掉下砸落。（圖／翻攝自MIRROR臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-29 09:04:39

香港男團MIRROR演唱會竟傳出重大意外，兩名舞者在台上表演時，遭舞台上方的大螢幕掉下砸落，嚇得觀眾當場驚聲尖叫，兩名傷者也火速送往醫院急救，其中一人傷勢嚴重，曾傳出昏迷指數一度只有3，而官方聲明卻讓網友們看了怒火中天，狠批：「錢不是這麼賺的，人命來著，你錢進帳還快樂嗎？」 

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據港媒報導，被螢幕砸重的舞者被送往醫院救治，伊利沙伯醫院在晚間11點多已證實收到傷患，其中一人雖傷到頭部，不過狀況穩定，另一人則因頸部受重擊而傷勢嚴重，晚間還傳出消息，指出1人傷勢惡化被轉送 ICU，昏迷指數一度僅3，對刺激沒有任何睜眼、說話或是動作反應，目前則是已經清醒，並可和醫生對談，將留ICU繼續觀察，並做一系列詳細檢查。 

▲▼MIRROR紅館演唱會意外頻傳，28日發生銀幕砸人重大事故。（圖／MIRROR臉書、翻攝微博）
▲兩名舞者在MIRROR紅館演唱會台上表演時，遭舞台上方的大螢幕掉下砸落。（圖／翻攝微博）
而發生如此重大的演唱會意外，主辦單位Music Nation、MakerVille在晚間同時發表聲明，表示對於MIRROR.WEARE演唱會發生意外事故，造成兩名表演者受傷，大會致以最深切慰問並再次鄭重致歉，並會提供一切所需要的協助，「我們正全面徹查事故原因，並會盡快作出公佈」。 

Music Nation、MakerVille也對於事故令觀眾或其他受影響人士造成不安深感抱歉，接下來將會取消餘下所有場次的演出及網上直播，相關退票安排也會盡快公佈，持有7月28日演唱會門票的觀眾，亦可以憑票退款。 

而Music Nation發言人則在凌晨於演唱會場外接受採訪時，表示知道大家對這次事件都很緊張，主辦單位也很緊張，現在最重要的是照顧兩位傷者及整個團隊，不過因為時間已經來到深夜，希望大家能給他們一點時間，若是出現最新進展，一定儘快透過官方管道告訴大家。 

對此說法，網友全數不買單，紛紛留言怒罵，「究竟什麼時候可以給我們個交代？人命來著！就只會賺錢」、「錢不是這麼賺的，人命來著，你錢進帳還快樂嗎」、「錢不是那麼耍帥賺的！人命關天啊」、「為什麼不能做好安全問題才開始演唱會，工作人員都是人，都是媽媽生的」、「為了省錢為了快，連最重要的安全問題都做不好」、「第一場已經說些機關出現了問題有人受傷，第四場還發生了這麼大事故再有人受傷，根本整個舞台設計機關安全都有問題！你賺錢也有點良心做好安全」；還有人直言，在演唱會前就有舞者回報設備安全性不足，主辦單位但卻沒有即時處理，才會釀成如此嚴重的意外，希望相關單位能說明清楚。（編輯：賴禹妡） 

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