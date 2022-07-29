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美洲國防部長簽署宣言　捍衛民主和平

▲第15屆美洲國防部長會議結束在巴西首都巴西利亞的議程，簽署「巴西利亞宣言」，致力於促進和加強西半球的和平。圖為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲第15屆美洲國防部長會議結束在巴西首都巴西利亞的議程，簽署「巴西利亞宣言」，致力於促進和加強西半球的和平。圖為巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-29 09:08:20

（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）第15屆美洲國防部長會議今天結束在巴西首都巴西利亞的議程，21個國家的國防部長簽署「巴西利亞宣言」，致力於繼續促進和加強西半球的和平。

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「巴西利亞宣言」由安地卡、阿根廷、巴貝多、貝里斯、巴西、加拿大、智利、哥倫比亞、厄瓜多、美國、瓜地馬拉、蓋亞那、海地、宏都拉斯、墨西哥、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、多明尼加共和國、烏拉圭和千里達21國的部長簽署。

宣言指出，美洲國防部長會議成員國期望和平解決武裝衝突，並以俄烏戰爭和海地暴力為例。

宣言還指出，各國承諾捍衛民族獨立、尊重領土完整、保護平民；尊重國際公認的邊界和國家主權，是美洲國防部長會議所有成員國賴以建立的原則。

儘管如此，阿根廷和巴西根據指導其國際關係的原則，承認聯合國在尋求國際和平與安全方面的作用，並將該組織視為具有處理俄烏衝突的適當授權的論壇，但不同意其他國家對俄羅斯的譴責語氣。

墨西哥也對這一點進行定位，認為這不符合美洲國防部長會議的討論範圍。其他國家，包括加拿大、美國和巴拉圭，則在宣言中指出，堅決不贊成俄羅斯非法、無理和無端入侵烏克蘭。

各國代表之間商定的其他問題，還包括婦女在國防和安全領域的重要作用；繼續參加聯合國維持和平行動的意願；在國防安全的所有領域開展區域合作，分享更多的資訊和能力；推進網路防禦和網路空間領域建設。

宣言還強調透過交流經驗和國防部門的適應性來支援環境保護和氣候適應能力，同時尊重國家主權；承認氣候變化將影響國防機構及其方面的作用；各國可以加強承諾，應對氣候變化和環境因素，建立氣候適應能力，並投資於環境保護；防止非法捕撈、偷獵野生動物和非法開採礦產和森林。（編輯：高照芬）1110729

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