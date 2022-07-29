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NBA／支持勇士不給Green頂薪　名嘴：他會毀掉進攻空間

▲ 金州勇士大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 金州勇士大前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-29 09:02:25

金州勇士昨天被爆出不想用最長年限和金額的頂薪合約續簽Draymond Green，對此知名媒體人Nick Wright在上節目時支持球隊的做法，他認為除了勇士，根本不會有球隊給Green這麼多錢。

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《The Athletic》昨日在報導中指出，Green希望能得到一份最大年份的頂薪合約，但目前沒有任何跡象顯示勇士會給他開出這樣一份合約，球團現在對任何類型的續約方案都沒有動力。

32歲的Green在勇士打了10年的職業生涯，一直以來他是球隊重要組成的一部分，身為防守核心以及進攻端的組織者，他多次證明自己對於勇士的成功不可或缺。然而上賽季他在進攻端的狀態持續下探，總冠軍賽甚至在決勝時期被換下場，這都顯示出一些警訊。

對於《The Athletic》報導出的消息，《FOX》體育節目的名嘴不感到意外，Wright表示，「是的，他們不應該頂薪簽他。他們為什麼要這麼早就續約Draymond？除了勇士還有誰會給他這麼多錢？」

Wright隨後解釋說，不可否認Green對勇士的價值，但如果他現在是一名自由球員，不會有球隊排隊為其支付3000萬美元的年薪。而且Green能發揮自身特長，也是因為他處在勇士之中。

「哪支球隊的總教練可以應付他突然的情緒失控，以及那些我們認為對勇士隊有幫助的個性？你的球隊中要有Steve Kerr這樣的主帥，才能處理好這種關係的平衡。」Wright接著表示，「還有哪支球隊擁有像Stephen Curry這樣的進攻球員？他在球場上擁有巨大的吸引防守能力，讓你可以在進攻端4打5。一個Draymond可能會毀掉其他球隊的進攻空間，除非你的隊裡有Steph和Klay。一年前Klay沒有回來，他們就錯過了季後賽。我看不出任何勇士要頂薪續約的理由，根本沒有。」

Green上賽季場均7.5分7.3籃板7助攻1.3抄截1.1阻攻，投籃命中率為52.5/29.6/65.9%。根據Spotrac的數據，金州勇士隊在 2022-23 賽季的薪資總額為全NBA最高，約為1.99億美元。

勇士隊季後以3年2550萬美元的合約重新簽下了中鋒Kevon Looney，但他們在自由市場上丟掉了Gary Payton II和Otto Porter等重要輪換球員，Andrew Wiggins和Jordan Poole將在2022-23賽季後會成為自由球員。每一筆簽約的金額，都將影響這支球隊的存續。

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