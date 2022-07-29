萌經濟發威 漢來賣萌！推三麗鷗主題房 八大明星一次看
「無所事事小海豹」、「PP mini 小小企鵝」、「ㄇㄚˊ幾兔」在高雄愛河灣驚喜現身，超吸睛的療癒造型吸引廣大遊客駐足拍照。而位於海景第一排的「漢來大飯店」也搶進萌經濟熱潮，推出全新「三麗鷗主題房」，Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴，8個人氣明星都有專屬的風格房間，將一整層樓改造成夢幻主題樓層，一踏出電梯廳間就有驚喜。
高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，睽違七年，再度與三麗鷗合作，不畏疫情斥資改造夢幻主題樓層，於26樓打造18間主題房，不僅擴大範圍，細節內容也更豐富。從梯廳、廊道，到房間所有家具擺飾，每一間房間都是獨一無二，每個空間角落都是最佳打卡點。
陳素娟指出，不同風格的主題房擄獲的不只少女心，也適合情人、閨蜜、與親子家庭等各客層對象。喜歡優雅風格可選擇Hello Kitty「優雅巴黎」與美樂蒂「公主童話」，萌幻派代表首推大眼蛙「自然草原」和淘氣猴與玩伴的「恐龍火山探險」。有個性又富神秘感的酷企鵝「巨星攝影棚」以及酷洛米「哥德蘿莉塔」跳脫三麗鷗傳統粉嫩印象。療癒可愛則直接連想到雙星仙子的「棉花糖森林」和Hello Kitty「海洋水手」。
除了匠心獨具的房間設計，周邊商備品加入限定版的角色圖案設計更是令人愛不釋手。包括客人入住的房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，連洗衣袋也有可愛圖騰的蹤跡。另外礦泉水、咖啡包以及信紙、明信片與文書封套，處處細節可愛，還可以讓房客帶回家珍藏留念。
首波開箱10個房間總共5間雙人房、4間亞灣家庭房與1間家庭套房三類房型，坪數從10坪到20坪，即日起接受訂房，8月1日起開放入住。試營運期間可享平日8折。而為回饋粉絲，周一周二定為Sanrio Day，周一6折、周二7折，另慶祝即將到來的七夕情人節，8月1日至4日訂房加贈紅酒與蛋捲禮盒。