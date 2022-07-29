【試駕】比男友寵愛妳還貼心的Gogoro Delight

我是廣告 請繼續往下閱讀
生活中許多商品有分男女性，但車似乎被歸類成男性商品，所以以女性為訴求的汽機車則少之又少，但根據統計在機車銷售市場中，購買燃油機車男性比例為53.21%，女性比例為46.79%1；電動機車男性為48.46%，而女性比例則有51.54%， Gogoro嗅到商機因此推出以女性團隊主導設計，從女性使用者的角度出發，重新打造的Delight。
不論男女都是視覺動物，因此Gogoro替新的Delight設計琉光綠、燦光藍、裸光金、凝光白四種柔和色調車色，以貼近女性對顏色的喜好。只有外型與車色當然還不夠，由於普遍女性身材較男性嬌小，因此Gogoro將Delight坐高降低至72.9公分並搭配坐墊造型修改和配備省力中柱，讓女性能輕鬆乘坐駕馭。
與男性相比女性身材或會因穿著，不僅乘坐位置會較前面，騎乘姿勢也相對端莊雙腳併攏，因此Delight於掛勾左右兩側配置採用氣墊與獨特結構的AirCush緩衝飾板，讓騎乘減少膝蓋摩擦或緊急煞車時膝蓋受到傷害。除此之外由於國人愛喝手搖飲料，因此於左側AirCush緩衝飾板還規劃可放置手搖飲料的收合杯架，不過看似貼心的設計，但杯架展開若是身材較高或男性騎乘就會影響膝蓋空間，甚至緊急煞車還會有撞到的風險。
妳以為這樣就沒了嗎？由女性主導開發當然會較男性工程師想得更多，多數女性注重乾淨及喜歡香香的，因此於手把與車廂材料中添加銀離子抗菌劑降低細菌孳生，車廂則增加香氛組，讓每次開啟車廂都能散發香氣。不僅如此還心思細膩於車廂規劃U型照明燈，使其夜晚不用再摸黑尋找物品。返家時則可透過 Gogoro App 開啟安心護送燈功能，透過大燈延時與開啟前後方向燈和煞車燈，給予女性注重的安全感。
騎乘部分女性也無須擔心電動車會有過猛的輸出，雖Delight搭載G2.2鋁合金水冷永磁同步馬達搭配皮帶傳動系統，具有9.38hp最大馬力輸出與2.71kgm馬達扭力。實際騎乘若無刻意大手電門，起步其實相當平緩易控，但若進一步轉動加深就會釋出比燃油機車強勁許多的加速力道，整體設定相當適合女性騎乘，另外也附有方格旗模式，從轉動電門就開始提供更強烈的力道，性能也沒因車型定位縮水，就算男性族群也不會感到不足。
在騎乘部分也加入貼心女性的設計，其中省力牽車模式透過Gogoro App 開啟，長按左方向燈兩秒即能緩慢驅動車輛，對於不善控制電門的車主是相當貼心的功能，但除在有坡度的人行道牽車外，其餘多數情況是用不太到此功能，畢竟細膩控制電門是每位騎士必備的條件。另外也配備倒車輔助模式，該功能在倒車離開停車格是無論男女都適用的功能，另外還可選配TCS循跡防滑系統提升騎乘安全性。
重新設計的Gogoro Delight外觀雖沒變動，但透過女性團隊從女性觀點出發，提供多項貼心配備，看似僅是小細節但卻讓女性擁有被呵護的感受，而若以男性角度來看也是相當貼心實用的配備。