柯志恩公布發言人團　最年輕的只有21歲

國民黨高雄市長參選人柯志恩今（29）日發布新人事，發言人團除了召集人、議員陳麗娜之外，新增5名發言人，柯志恩說，新增的發言人團平均年齡只有27.2歲，最小的是年僅21歲的大學生，團隊成員不是高雄在地子弟，就是曾在高雄就學成長的「南漂子弟」。
柯志恩發言人團隊今日新增5名發言人，出生於高雄岡山的黃騰憲，今年才21歲，台北大學公共行政系四年級，是發言人團隊裡最年輕的成員，擔任過學生議會議長，沒有任何政治背景，要帶入9年級生的嶄新思維；27歲的孫玉霖，畢業於中山大學政治經濟學系，研究所就讀英國華威大學與新加坡南洋理工大學雙碩士，主修國際政治與戰略研究，曾於國家政策研究基金會服務，主要負責趨勢數據分析與政策研擬，團隊主要協助隨行發言以及議題溝通；31歲的陳冠安大學畢業於國立高雄大學政治法律系，研究所就讀台灣大學政治學研究所，曾分別擔任過郝龍斌和馬英九的幕僚，過去也是智庫研究員、國民黨青年部主任、電商中心執行長，現為江啟臣辦公室特助。
至於民眾較熟悉的則有29歲的李明璇，廣播節目主持人、前高雄市政府市政顧問、國民黨中央發言人、文傳會副主委，由於家裡經營旅行社，因此也和柯志恩一樣，擁有走訪世界各國的經驗，主攻國際和觀光議題及育兒、公托幼教的政策發想；28歲的呂謦煒則是台灣大學政治系畢業，前國民黨青年團總團長、前高雄市黨部發言人，擁有豐富的中央歷練與高雄在地經驗，因為出身於低收入家庭，關懷弱勢族群，要為團隊帶來苦民所苦的基層視角。
柯志恩說，發言人團隊裡每一位都和高雄有深度淵源，不是高雄在地子弟，就是曾在高雄就學成長的「南漂子弟」這些發言人長期關注各面向的政策議題，包括學權、國際、社福、勞權、多元族群、居住正義、動保、觀光、兒少、教育，更希望能為團隊爭取到許多中間、年輕選民的認同和支持。
柯志恩表示，雖然已經接受國民黨徵召一個月，但是因為之前確診隔離的緣故，所以時間非常緊迫，但她一定會讓高雄市民更認識她；至於前副市長李四川是否會來幫忙，柯說，李副因為目前在民間企業工作，所以無法時常出現在高雄，但兩人一直都保持非常密切的聯繫，李副未來當然會在適當的時間來幫忙、支持，請大家期待。