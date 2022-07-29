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PLG／「海猿」皆選白曜誠　選秀補償機制未來恐成必要

▲P.LEAGUE+第二屆選秀會選秀探花白曜誠。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.28）
▲P.LEAGUE+第二屆選秀會選秀探花白曜誠。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.28）

記者黃建霖/台北報導

2022-07-29 10:00:39

P.League+選秀大會在28日正式結束，在T1選秀已被高雄全家海神首輪指名的後衛白曜誠，昨晚又被桃園領航猿選為「探花」，雖然他還未鬆口到底會加盟哪一隊，不過最終結果可能都將使另一隊承受損失。

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去年7月籃協發函給SBL、PLG、T1三聯盟，要求各聯盟必須依照「選秀指引」來修訂選秀辦法，其中最重要的一條就是要求各聯盟不得限制球員參加其他聯盟選秀。

然而對於這個規定雖出於保證球員權益的善意，然而衍伸出來的相關細節——比如一名球員被2個聯盟同時選中該如何處理的問題——籃協表示要由各聯盟自行解決，當時籃協法律顧問許英傑律師呼籲各隊在行使選秀權時「要有相當程度的把握」。

然而在此之後，兩職籃以及SBL聯盟官方都沒有做出選秀權補償的相關辦法，交由各隊自己去和球員談判，這導致今年夏天出現比較爭議的情況，白曜誠事件就是一例。

在報名T1選秀並被海神指名後，白曜誠透過經紀公司表示「仍未確定加盟海神」，然後在28日當晚他被領航猿以「探花」身分選中，受訪時表示自己「想的差不多了」，也已經和海神聊過自己的想法。

如果最終海神或領航猿競爭失敗，那球團將白白失去一個選秀權。而對於海神來說，更是損失慘重，因為此前他們才剛用150萬現金和中信特攻買下2022年選秀首輪指名權，這些損失都將收不回報償。

雖說球隊在選秀時就必須承擔選擇的風險，但球團也不可能完全清楚球員的意願和動向，這就可能造成認知上的差異，最終引起一些爭議。

這並不是球員本身的錯，因為選擇適合自己未來發展的球隊，本來就是他的權利；而球團使用自己得到的選秀權，選擇當時剩下的任何球員，也完全合理。但未來3聯盟是否會制定更完善的規章，避免此類的爭議，或許將會是一個努力的方向。

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