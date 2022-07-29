公佈12區後援會長　陳時中：會把台北帶到另個境界

民進黨台北市長參選人陳時中今（29）日上午於台大國際會議中心召開《台北更好 台灣共好–陳時中12區後援會會長公布記者會》，會中除公佈台北市12個行政區後援會長外，也宣布將由顏志發擔任後援會總會長、陳茂仁擔任後援會副總會長。陳時中致詞時表示，這次自己參選台北市長是從「不捨」出發，看到台北停滯，所以呼朋引伴，相信選舉會很精彩，自己會把台北帶到另一個境界。
陳時中今日公佈，由顏志發擔任後援會總會長、陳茂仁擔任後援會副總會長，12個行政區後援會長，分別是松山區蘇文玉、內湖區徐煥清、士林區侯勝茂、中正區蔡天啟、萬華區賴正時、北投區黃金舜、大同區廖武治、中山區陳潮宗、文山區高靖秋、大安區潘永寧、信義區邱豐光、南港區丁其源。
陳時中說，這次自己參選台北市長是從「不捨」出發，看到台北停滯，所以呼朋引伴，找來志同道合的人才，謝謝各區後援會與在地人才都出來給自己幫助。
陳時中表示，各分區會長是他的分身，一方面要把地方意見回報，一方面把討論的結果跟各分區居民做討論。「我相信大家一起幫忙，選舉一定很精彩，可以把台北帶到另一個境界，讓台北更好台灣共好」。
黃金舜受訪則指出，今天後援會公告以後，北投區將會動起來成立後援會總部，北投區所有里也會安排人選來輔選。陳時中過去２年多表現可圈可點，EQ非常高，很少人有這種能耐，相信陳時中當選會是大家的福氣。