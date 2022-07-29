嘆台北缺好領導者 陳建仁挺陳時中：老虎帶領的羊也勇猛
民進黨台北市長參選人陳時中今（29）日上午於台大國際會議中心召開《台北更好 台灣共好–陳時中12區後援會會長公布記者會》，會中除公佈台北市12個行政區後援會長外，也宣布將由顏志發擔任後援會總會長、陳茂仁擔任後援會副總會長。競選總部主委、前副總統陳建仁現身致詞時表示，台北缺乏卓越的領導人，如果一隻老虎帶著一群羊，那羊就可以像老虎一樣勇猛；反之老虎也沒辦法做事情，相信陳時中得當選，可以讓台北這個偉大城市更美好。
陳建仁說，台北市是一個偉大都市，有勤勞善良的人民，也有很好的基礎建設，整個市政府的事務官都有很好的表現，就缺乏一個卓越領導人。
陳建仁表示，如果台北市有一個卓越的市長，相信台北市會更好。陳時中對於整個國家發展有很多經驗，如果當市長，那這個偉大城市會更加偉大美好，也會充滿無限希望，年輕人可以認真打拚，追求更好未來。
陳建仁說，如果一隻老虎帶領著一群羊，那羊就可以像老虎一樣勇猛，表現很好，但如果一群羊帶著一隻老虎，那老虎也沒辦法做事情。
陳建仁表示，陳時中會是卓越的領導人，他有慈悲也很謙遜，一定能帶領市政府團隊做得更好，也希望未來後援會長能像老虎，帶領會員支持陳時中。