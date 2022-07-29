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PLG／選秀會遺珠多　聯盟規劃舉辦夏季聯賽「敗部復活」

▲P.LEAGUE+第二屆選秀會順利落幕，這次選秀會總共選進11人 。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.28）
▲P.LEAGUE+第二屆選秀會順利落幕，這次選秀會總共選進11人 。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.07.28）

記者黃建霖/台北報導

2022-07-29 10:45:01

2022年PLG選秀大會有41人報名符合資格，最終32人確定參與，不過在昨晚僅11人雀屏中選。對於沒被選上的年輕球員，聯盟執行長陳建州鼓勵他們不要放棄，未來在自由市場，還有一些機會。也透露聯盟正在規劃夏季聯賽，讓更多年輕選手可以持續曝光，吸引球團關注。

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本屆選秀大會由張鎮衙當選狀元，陳范柏彥為榜眼，白曜誠探花，領航猿選中5人為6隊最多，但多數球隊在第2輪選完後就已放棄，夢想家甚至沒有選擇任何球員。

富邦勇士總教練許晉哲在會後透露，因為今年本土球員有16人限制，因此球團在選擇上也很掙扎，若沒辦法讓選中的球員上場，那對這些人來說也會很不好意思。

陳建州表示，本屆選秀確實有「遺珠」，像是健行科大的後衛高承恩，雖然得分能力出眾，這次卻沒能被選中。「可能他的身材在職業賽場上會讓人擔心，加上台灣職籃目前後衛密度太高，因此就很可惜。但我真的希望他不要放棄，其實他的名字很常出現在各隊的討論之中。」

「這屆選秀一些球團都滿編了，因此有一些選手沒被選上，但他們也符合自由球員資格，在未來——8月到10月的期間，都還有機會加入球隊的試訓。我們可能會有自辦的夏季聯賽比賽，讓他們有敗部復活的機會。」陳建州確認目前已經有在進行夏聯規劃，若確定將由聯盟來主辦。

聯盟在2022-23賽季，整體賽程將從90場增加到120場，可能十月開始就要進行熱身賽，衛冕軍富邦還要準備東超賽事。另外，新秀們在接下來要上法治、財務、網絡媒體使用的課程，讓他們更好的融入職業聯賽，整體行程相當緊湊。

但陳建州認為舉辦夏聯有其意義，能讓年輕球員得到更多機會，因此現在已經有在詢問各隊有無意願舉辦，「這聯賽會由聯盟主辦，用意是讓本土球員以及今天這些被選上的新秀有更多的磨練。」而具體的編制和賽程，之後還要持續討論。


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