斥內湖交通爛很久 陳時中嘆黃珊珊：還推給馬英九太離譜
台北市長選舉近來火藥味十足，台北市副市長黃珊珊聲稱，馬英九擔任市長時代內湖科技園區就沒有規劃好，還嗆民進黨台北市長參選人陳時中應先惡補內湖交通問題再說話，引發論戰。陳時中今（29）日上午受訪表示，去內湖走一走就知道，當地交通就是爛，而且爛很久了，黃珊珊把問題推到馬英九實在離譜，因為柯文哲已執政8年，且黃在內湖當議員這麼久都沒辦法解決問題；陳表示，無論是短期的分流、共乘、岔開時間、智慧型號誌，這都是改善交通最基本的，其他中長期方案要立即規劃、立即執行。
陳時中表示，內湖交通問題自己與團隊當然是有所了解，也不需要什麼樣太惡補，去內湖、內科那一帶走走，大家都有共識，內湖交通就是爛，爛很久，不是說昨天才變爛，已經爛8年、爛10幾年。
陳時中說，黃珊珊說從馬英九擔任市長開始規畫內湖科技園區時就沒做好，這實在是有點離譜。因為柯文哲執政近8年、且黃珊珊在內湖擔任市議員這麼久，沒有解決問題，現在突然說馬英九做不好，也是沒道理，現在起而行比較要緊。
至於柯文哲聲稱，內湖交通是小針美容，鼓勵市民早上班、晚下班，中間時間可以拿來做運動，陳時中表示，他也蠻認同的，要用盡辦法改善交通，其中一個是用管理手段，另一個是道路交通的改善，最後當然是區域的捷運線怎麼樣做一個長期的改善。
他表示，無論是短期的分流、共乘、岔開時間、智慧型號誌，這都是改善交通最基本的，其他中長期方案要立即規劃、立即執行。